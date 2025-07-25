Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 25.07.2025 (обновлено: 15:30 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031424097.html
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове
После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:41:00+03:00
2025-07-25T15:30:00+03:00
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031438547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78cb7fdc261e29d869bb22af1568a098.jpg
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире на шестом этаже. "Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок... Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула - вообще ничего не видно", - сказала Марина. Девушка добавила, что сперва подумала о прилете беспилотника. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
2025-07-25T14:41
true
PT1M46S
Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T14:41
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031438547_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9157fd0d72e495c6e0209d2b6c582669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове

После взрыва газа в доме в Саратове из окна ничего не было видно из-за пыли

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире на шестом этаже.
"Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок... Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула - вообще ничего не видно", - сказала Марина.
Девушка добавила, что сперва подумала о прилете беспилотника.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Очевидец рассказал, как упавшая при взрыве в Саратове плита упала на машину
14:18
 
ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала