https://ria.ru/20250725/saratov-2031424097.html
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове
После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:41:00+03:00
2025-07-25T14:41:00+03:00
2025-07-25T15:30:00+03:00
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире на шестом этаже. "Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок... Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула - вообще ничего не видно", - сказала Марина. Девушка добавила, что сперва подумала о прилете беспилотника. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.
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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове
2025-07-25T14:41
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
2025-07-25T14:41
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове
После взрыва газа в доме в Саратове из окна ничего не было видно из-за пыли