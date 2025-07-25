https://ria.ru/20250725/saratov-2031424097.html

Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове

Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове - РИА Новости, 25.07.2025

Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Саратове

После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:41:00+03:00

2025-07-25T14:41:00+03:00

2025-07-25T15:30:00+03:00

происшествия

саратов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. После взрыва газа в десятиэтажке в Саратове из окна ничего видно не было из-за пыли, сообщила РИА Новости Марина, в момент происшествия находившаяся в квартире на шестом этаже. "Я не живу здесь, я прихожу к женщине, помогаю, ухаживаю, на шестом этаже. В это время была на кухне. Такой ужасный был хлопок... Все в пыли, вообще ничего не видно вокруг. Я в окно глянула - вообще ничего не видно", - сказала Марина. Девушка добавила, что сперва подумала о прилете беспилотника. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031414177.html

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Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове Очевидцы о взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове 2025-07-25T14:41 true PT1M46S

Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T14:41 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)