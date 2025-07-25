Рейтинг@Mail.ru
Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 25.07.2025 (обновлено: 13:53 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031382029.html
Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения
Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения - РИА Новости, 25.07.2025
Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения
Необходимо максимально оперативно провести обследование многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, на предмет угрозы дальнейшего обрушения, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:51:00+03:00
2025-07-25T13:53:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031379655_0:353:917:869_1920x0_80_0_0_f8344f7554cf123be359cd78a930b69f.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимо максимально оперативно провести обследование многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, на предмет угрозы дальнейшего обрушения, на месте работают оперативные службы, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Также необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031378086.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва
Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.
2025-07-25T12:51
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031379655_0:267:917:955_1920x0_80_0_0_336f38ea71da60850628949ebee0888f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения

Бусаргин: дом в Саратове, где произошел взрыв, проверят на угрозу обрушения

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимо максимально оперативно провести обследование многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, на предмет угрозы дальнейшего обрушения, на месте работают оперативные службы, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
"Также необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове оценили ситуацию с завалами после взрыва газа в многоэтажке
12:40
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала