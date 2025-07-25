https://ria.ru/20250725/saratov-2031382029.html

Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения

Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения - РИА Новости, 25.07.2025

Дом в Саратове, где взорвался газ, проверят на угрозу дальнейшего обрушения

Необходимо максимально оперативно провести обследование многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, на предмет угрозы дальнейшего обрушения, РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T13:53:00+03:00

происшествия

саратов

саратовская область

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Необходимо максимально оперативно провести обследование многоэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа, на предмет угрозы дальнейшего обрушения, на месте работают оперативные службы, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Три человека погибли, ведется разбор завалов. "Также необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031378086.html

саратов

саратовская область

россия

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Обстановка около многоэтажки в Саратове после взрыва Разобрать завалы после взрыва газа в многоэтажке в Саратове планируется за сегодня, обследование дома начнется в субботу утром, сообщил губернатор Бусаргин. Кроме того, по его словам, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия. За помощью можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73. 2025-07-25T12:51 true PT0M11S

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове