https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html

В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома

В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома - РИА Новости, 25.07.2025

В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

россия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме после хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, адрес: улица Блинова, д. 2", - рассказали в МЧС. Спасатели отметили, что жителей многоэтажки эвакуируют. На месте работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20250725/saratov-2031369136.html

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происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове