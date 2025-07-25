https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:12:00+03:00
2025-07-25T12:12:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
происшествия
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саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме после хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, адрес: улица Блинова, д. 2", - рассказали в МЧС. Спасатели отметили, что жителей многоэтажки эвакуируют. На месте работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031369136.html
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происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа