Рейтинг@Mail.ru
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 25.07.2025 (обновлено: 12:23 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/saratov-2031369778.html
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома - РИА Новости, 25.07.2025
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:12:00+03:00
2025-07-25T12:23:00+03:00
происшествия
россия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031362701_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_74f765c496e92949518292b85bec8ead.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме после хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, адрес: улица Блинова, д. 2", - рассказали в МЧС. Спасатели отметили, что жителей многоэтажки эвакуируют. На месте работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031369136.html
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031362701_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_f5405be4a1bdd7c0c95b3a99fab11807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома

В Саратове разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома после взрыва газа в Саратове, идет эвакуация жителей многоэтажки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме после хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, адрес: улица Блинова, д. 2", - рассказали в МЧС.
Спасатели отметили, что жителей многоэтажки эвакуируют.
На месте работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники.
Местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратове на месте взрыва газа в жилом доме работают кинологи
12:10
 
ПроисшествияРоссияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала