https://ria.ru/20250725/sanktsii-2031465775.html

Трамп допустил введение вторичных санкций против России

Трамп допустил введение вторичных санкций против России - РИА Новости, 25.07.2025

Трамп допустил введение вторичных санкций против России

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, об этом он заявил в пятницу в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:54:00+03:00

2025-07-25T16:54:00+03:00

2025-07-25T17:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, об этом он заявил в пятницу в преддверии своего вылета в Великобританию."Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России", - сказал хозяин Белого дома.Также Трамп оценил шансы на заключение торговой сделки с Евросоюзом как "50 на 50"."У нас есть 50-процентный шанс, может, и меньше, но 50 на 50 - что мы сможем договориться с Евросоюзом", - добавил он.

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россия, в мире, украина, сша, дональд трамп