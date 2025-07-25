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Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Трамп допустил введение вторичных санкций против России - РИА Новости, 25.07.2025
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, об этом он заявил в пятницу в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:54:00+03:00
2025-07-25T16:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения вторичных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, об этом он заявил в пятницу в преддверии своего вылета в Великобританию."Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России", - сказал хозяин Белого дома.Также Трамп оценил шансы на заключение торговой сделки с Евросоюзом как "50 на 50"."У нас есть 50-процентный шанс, может, и меньше, но 50 на 50 - что мы сможем договориться с Евросоюзом", - добавил он.
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россия, в мире, украина, сша, дональд трамп
Россия, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп допустил введение вторичных санкций против России
Трамп: США рассматривают введение вторичных санкций против РФ