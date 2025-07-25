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В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи - РИА Новости, 25.07.2025
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19:36 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/samolet-2031524226.html
В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи
В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи - РИА Новости, 25.07.2025
В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод, проводится проверка, сообщили РИА РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:36:00+03:00
2025-07-25T19:36:00+03:00
происшествия
сочи
екатеринбург
минеральные воды
уральские авиалинии
южная транспортная прокуратура
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ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре. "Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Ставропольском крае. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропорту.
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сочи
екатеринбург
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происшествия, сочи, екатеринбург, минеральные воды, уральские авиалинии, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уральские авиалинии, Южная транспортная прокуратура
В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи

Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет незапланированно сел в аэропорту Минвод

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае
Самолет в аэропорту Минеральные воды в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Самолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.
«
"Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Ставропольском крае. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропорту.
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ПроисшествияСочиЕкатеринбургМинеральные ВодыУральские авиалинииЮжная транспортная прокуратура
 
 
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