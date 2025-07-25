https://ria.ru/20250725/samolet-2031524226.html

В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи

В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи - РИА Новости, 25.07.2025

В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод, проводится проверка, сообщили РИА РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:36:00+03:00

2025-07-25T19:36:00+03:00

2025-07-25T19:36:00+03:00

происшествия

сочи

екатеринбург

минеральные воды

уральские авиалинии

южная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150724/06/1507240671_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bbc891d1b315fd08b9d7156d727e8008.jpg

ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре. "Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Ставропольском крае. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

https://ria.ru/20241108/posadka-1982574755.html

сочи

екатеринбург

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, екатеринбург, минеральные воды, уральские авиалинии, южная транспортная прокуратура