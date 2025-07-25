В Минводах незапланированно сел самолет, летевший из Сочи
Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет незапланированно сел в аэропорту Минвод
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае
Самолет в аэропорту "Минеральные воды" в Ставропольском крае. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, незапланированно сел в аэропорту Минеральных Вод, проводится проверка, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.
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"Южной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту незапланированной посадки самолета в Ставропольском крае. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. Обстоятельства и причины происшедшего устанавливаются", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропорту.
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