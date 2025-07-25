https://ria.ru/20250725/samolet-2031481810.html

МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ

МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ - РИА Новости, 25.07.2025

МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в отчете об итогах расследования крушения самолета SSJ в Подмосковье в 2024 году дал рекомендации по повышению... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:40:00+03:00

2025-07-25T17:40:00+03:00

2025-07-25T17:40:00+03:00

московская область (подмосковье)

межгосударственный авиационный комитет

газпром

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в отчете об итогах расследования крушения самолета SSJ в Подмосковье в 2024 году дал рекомендации по повышению безопасности полетов. Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в окончательном отчете в пятницу написал, что накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные. "Рекомендации по повышению безопасности полетов… Меры по повышению безопасности полетов, принятые в ходе расследования в соответствии с рекомендациями комиссии", - говорится в отчете. В частности, "Яковлев" подготовил и в июле 2024 года направил эксплуатантам информационное письмо о необходимости строгого соблюдения требований руководства по техэксплуатации по замене датчиков угла атаки, разработаны рекомендации летному составу и с декабря 2024 года введен в действие бюллетень для летного экипажа, касающийся функций угла атаки. Организациям по техобслуживанию воздушных судов гражданской авиации указано проводить работы по демонтажу и монтажу датчиков углов атаки в строгом соответствии с требованиями бюллетеня, а также пересмотреть перечень работ по техобслуживанию воздушных судов, подлежащих пооперационному контролю. Центру технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации подразделения филиала ОАК Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина рекомендовано вести техдокументацию, а порядок хранения авиационно-технического имущества на складе привести в соответствие с регламентирующей документацией.

https://ria.ru/20250725/samolet-2031352353.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия