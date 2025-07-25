МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ
МАК дал рекомендации по повышению безопасности после крушения SSJ в 2024 году
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в отчете об итогах расследования крушения самолета SSJ в Подмосковье в 2024 году дал рекомендации по повышению безопасности полетов.
Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в окончательном отчете в пятницу написал, что накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные.
"Рекомендации по повышению безопасности полетов… Меры по повышению безопасности полетов, принятые в ходе расследования в соответствии с рекомендациями комиссии", - говорится в отчете.
В частности, "Яковлев" подготовил и в июле 2024 года направил эксплуатантам информационное письмо о необходимости строгого соблюдения требований руководства по техэксплуатации по замене датчиков угла атаки, разработаны рекомендации летному составу и с декабря 2024 года введен в действие бюллетень для летного экипажа, касающийся функций угла атаки.
Организациям по техобслуживанию воздушных судов гражданской авиации указано проводить работы по демонтажу и монтажу датчиков углов атаки в строгом соответствии с требованиями бюллетеня, а также пересмотреть перечень работ по техобслуживанию воздушных судов, подлежащих пооперационному контролю.
Центру технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации подразделения филиала ОАК Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина рекомендовано вести техдокументацию, а порядок хранения авиационно-технического имущества на складе привести в соответствие с регламентирующей документацией.