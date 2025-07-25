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МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ - РИА Новости, 25.07.2025
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17:40 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/samolet-2031481810.html
МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ
МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ - РИА Новости, 25.07.2025
МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в отчете об итогах расследования крушения самолета SSJ в Подмосковье в 2024 году дал рекомендации по повышению... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:40:00+03:00
2025-07-25T17:40:00+03:00
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
газпром
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в отчете об итогах расследования крушения самолета SSJ в Подмосковье в 2024 году дал рекомендации по повышению безопасности полетов. Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в окончательном отчете в пятницу написал, что накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные. "Рекомендации по повышению безопасности полетов… Меры по повышению безопасности полетов, принятые в ходе расследования в соответствии с рекомендациями комиссии", - говорится в отчете. В частности, "Яковлев" подготовил и в июле 2024 года направил эксплуатантам информационное письмо о необходимости строгого соблюдения требований руководства по техэксплуатации по замене датчиков угла атаки, разработаны рекомендации летному составу и с декабря 2024 года введен в действие бюллетень для летного экипажа, касающийся функций угла атаки. Организациям по техобслуживанию воздушных судов гражданской авиации указано проводить работы по демонтажу и монтажу датчиков углов атаки в строгом соответствии с требованиями бюллетеня, а также пересмотреть перечень работ по техобслуживанию воздушных судов, подлежащих пооперационному контролю. Центру технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации подразделения филиала ОАК Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина рекомендовано вести техдокументацию, а порядок хранения авиационно-технического имущества на складе привести в соответствие с регламентирующей документацией.
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московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия
Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия
МАК дал рекомендации по повышению безопасности полетов после ЧП с SSJ

МАК дал рекомендации по повышению безопасности после крушения SSJ в 2024 году

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в отчете об итогах расследования крушения самолета SSJ в Подмосковье в 2024 году дал рекомендации по повышению безопасности полетов.
Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. МАК в окончательном отчете в пятницу написал, что накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные.
"Рекомендации по повышению безопасности полетов… Меры по повышению безопасности полетов, принятые в ходе расследования в соответствии с рекомендациями комиссии", - говорится в отчете.
В частности, "Яковлев" подготовил и в июле 2024 года направил эксплуатантам информационное письмо о необходимости строгого соблюдения требований руководства по техэксплуатации по замене датчиков угла атаки, разработаны рекомендации летному составу и с декабря 2024 года введен в действие бюллетень для летного экипажа, касающийся функций угла атаки.
Организациям по техобслуживанию воздушных судов гражданской авиации указано проводить работы по демонтажу и монтажу датчиков углов атаки в строгом соответствии с требованиями бюллетеня, а также пересмотреть перечень работ по техобслуживанию воздушных судов, подлежащих пооперационному контролю.
Центру технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации подразделения филиала ОАК Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина рекомендовано вести техдокументацию, а порядок хранения авиационно-технического имущества на складе привести в соответствие с регламентирующей документацией.
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Московская область (Подмосковье)Межгосударственный авиационный комитетГазпромОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Происшествия
 
 
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