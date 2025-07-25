Рейтинг@Mail.ru
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 25.07.2025 (обновлено: 17:06 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/samolet-2031464993.html
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2025
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:48:00+03:00
2025-07-25T17:06:00+03:00
московская область (подмосковье)
межгосударственный авиационный комитет
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959415269_172:231:1280:854_1920x0_80_0_0_e2da7bbe5aca355be4b9937a2c977ce3.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 мог стать неисправный датчик угла атаки."Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в отчете.МАК пишет, что крушение самолета произошло днем, в визуальных метеорологических условиях, при перелете на аэродром базирования после техобслуживания, в результате перехода на снижение и последующего столкновения с земной поверхностью."Переход воздушного судна на снижение был обусловлен активацией и одновременной работой функций защиты системы дистанционного управления по максимальной скорости полета и по углу атаки", - написано в результатах расследования.Активация функции защиты по скорости стала возможной в результате превышения ограничения приборной скорости экипажем из-за неопределенности возникшей особой ситуации в полете. Это выразилось в отсутствии ожидаемой реакции самолета на управляющие воздействия экипажа, завышенных значениях углов атаки, не соответствующих индицируемым значениям скорости, и в отсутствии рекомендаций летному составу по действиям при отказе датчиков угла атаки."Функция ограничения угла атаки была активирована из-за достижения значения консолидированного угла атаки границы начала ее работы вследствие недостоверных (завышенных) показаний углов атаки двух основных систем воздушных сигналов", - указано в документе.
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031446927.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959415269_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_88bf1d03ca8f02a227a34de2b9e35e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Московская область (Подмосковье), Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

МАК: датчики углов атаки упавшего в Подмосковье SSJ показывали неверные данные

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 мог стать неисправный датчик угла атаки.
"Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в отчете.
МАК пишет, что крушение самолета произошло днем, в визуальных метеорологических условиях, при перелете на аэродром базирования после техобслуживания, в результате перехода на снижение и последующего столкновения с земной поверхностью.
"Переход воздушного судна на снижение был обусловлен активацией и одновременной работой функций защиты системы дистанционного управления по максимальной скорости полета и по углу атаки", - написано в результатах расследования.
Активация функции защиты по скорости стала возможной в результате превышения ограничения приборной скорости экипажем из-за неопределенности возникшей особой ситуации в полете. Это выразилось в отсутствии ожидаемой реакции самолета на управляющие воздействия экипажа, завышенных значениях углов атаки, не соответствующих индицируемым значениям скорости, и в отсутствии рекомендаций летному составу по действиям при отказе датчиков угла атаки.
"Функция ограничения угла атаки была активирована из-за достижения значения консолидированного угла атаки границы начала ее работы вследствие недостоверных (завышенных) показаний углов атаки двух основных систем воздушных сигналов", - указано в документе.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Прокуроры проверяют квалификацию диспетчеров после крушения Ан-24
15:49
 
Московская область (Подмосковье)Межгосударственный авиационный комитетГазпромSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала