https://ria.ru/20250725/samolet-2031464993.html

МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 25.07.2025

МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:48:00+03:00

2025-07-25T16:48:00+03:00

2025-07-25T17:06:00+03:00

московская область (подмосковье)

межгосударственный авиационный комитет

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959415269_172:231:1280:854_1920x0_80_0_0_e2da7bbe5aca355be4b9937a2c977ce3.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов SSJ, упавшего в Подмосковье в 2024 году, были перепутаны при техобслуживании, они показывали недостоверные данные, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).Sukhoi Superjet 12 июля 2024 года потерпел крушение в подмосковному лесу, находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Принадлежавший "Газпром авиа" лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Согласно промежуточному отчету, причиной крушения SSJ-100 мог стать неисправный датчик угла атаки."Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии", - говорится в отчете.МАК пишет, что крушение самолета произошло днем, в визуальных метеорологических условиях, при перелете на аэродром базирования после техобслуживания, в результате перехода на снижение и последующего столкновения с земной поверхностью."Переход воздушного судна на снижение был обусловлен активацией и одновременной работой функций защиты системы дистанционного управления по максимальной скорости полета и по углу атаки", - написано в результатах расследования.Активация функции защиты по скорости стала возможной в результате превышения ограничения приборной скорости экипажем из-за неопределенности возникшей особой ситуации в полете. Это выразилось в отсутствии ожидаемой реакции самолета на управляющие воздействия экипажа, завышенных значениях углов атаки, не соответствующих индицируемым значениям скорости, и в отсутствии рекомендаций летному составу по действиям при отказе датчиков угла атаки."Функция ограничения угла атаки была активирована из-за достижения значения консолидированного угла атаки границы начала ее работы вследствие недостоверных (завышенных) показаний углов атаки двух основных систем воздушных сигналов", - указано в документе.

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031446927.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100)