Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился
Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск из-за техпроблем, благополучно приземлился
Самолет в небе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 июл - РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), отправившийся в пятницу в Сочи из Новосибирска, благополучно вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево".
"Только что совершил посадку. Все штатно", - сообщила собеседница агентства.
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Ранее в новосибирском аэропорту "Толмачево" РИА Новости сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и для этого вырабатывает топливо.
По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета.
Транспортная прокуратура выясняет причину возврата самолета в аэропорт вылета. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.
Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным сервиса Flightradar, для выработки топлива он сделал несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.
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