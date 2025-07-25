https://ria.ru/20250725/samolet-2031352353.html

Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился

Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился - РИА Новости, 25.07.2025

Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), отправившийся в пятницу в Сочи из Новосибирска, благополучно вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла... РИА Новости, 25.07.2025

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новосибирск

s7 airlines

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 25 июл - РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), отправившийся в пятницу в Сочи из Новосибирска, благополучно вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево"."Только что совершил посадку. Все штатно", - сообщила собеседница агентства.Ранее в новосибирском аэропорту "Толмачево" РИА Новости сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и для этого вырабатывает топливо.По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета.Транспортная прокуратура выясняет причину возврата самолета в аэропорт вылета. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным сервиса Flightradar, для выработки топлива он сделал несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.

https://ria.ru/20250721/bangladesh-2030409177.html

https://ria.ru/20250724/an-24-2031086547.html

новосибирск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новосибирск, s7 airlines, происшествия