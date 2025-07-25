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Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился - РИА Новости, 25.07.2025
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11:10 25.07.2025 (обновлено: 11:15 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/samolet-2031352353.html
Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился
Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился - РИА Новости, 25.07.2025
Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился
Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), отправившийся в пятницу в Сочи из Новосибирска, благополучно вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:10:00+03:00
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новосибирск
s7 airlines
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 июл - РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), отправившийся в пятницу в Сочи из Новосибирска, благополучно вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево"."Только что совершил посадку. Все штатно", - сообщила собеседница агентства.Ранее в новосибирском аэропорту "Толмачево" РИА Новости сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и для этого вырабатывает топливо.По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета.Транспортная прокуратура выясняет причину возврата самолета в аэропорт вылета. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным сервиса Flightradar, для выработки топлива он сделал несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.
https://ria.ru/20250721/bangladesh-2030409177.html
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РИА Новости
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96
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новосибирск, s7 airlines, происшествия
Новосибирск, S7 Airlines, Происшествия
Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск, благополучно приземлился

Самолет S7, вернувшийся в Новосибирск из-за техпроблем, благополучно приземлился

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 25 июл - РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), отправившийся в пятницу в Сочи из Новосибирска, благополучно вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме, сообщила РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево".
"Только что совершил посадку. Все штатно", - сообщила собеседница агентства.
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Ранее в новосибирском аэропорту "Толмачево" РИА Новости сообщили, что самолет возвращается в аэропорт вылета по технической причине и для этого вырабатывает топливо.
По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува, обеспечивающих комфортное давление в салоне самолета.
Транспортная прокуратура выясняет причину возврата самолета в аэропорт вылета. Также организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров.
Самолет вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в 11.35 по местному времени (07.35 мск). По данным сервиса Flightradar, для выработки топлива он сделал несколько кругов между населенными пунктами Каргат и Чулым Новосибирской области.
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НовосибирскS7 AirlinesПроисшествия
 
 
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