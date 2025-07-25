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Россия и Индия обсудили прогресс в двустороннем сотрудничестве
Россия и Индия обсудили прогресс в двустороннем сотрудничестве - РИА Новости, 25.07.2025
Россия и Индия обсудили прогресс в двустороннем сотрудничестве
Государственный министр иностранных дел Индии Пабитра Маргерита сообщил, что обсудил с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T23:35:00+03:00
2025-07-25T23:35:00+03:00
2025-07-25T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Государственный министр иностранных дел Индии Пабитра Маргерита сообщил, что обсудил с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным прогресс в двустороннем сотрудничестве. "Провёл продуктивную встречу с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным. Будучи стратегическими партнерами, обсудили прогресс в двустороннем сотрудничестве и актуальные вопросы, в том числе в рамках G20", - написал госминистр в соцсети X. Президент РФ Владимир Путин в конце июня заявил, что работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России с Индией должна быть завершена в ближайшее время.
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в мире, россия, индия, александр панкин, владимир путин, большая двадцатка
В мире, Россия, Индия, Александр Панкин, Владимир Путин, Большая двадцатка
Россия и Индия обсудили прогресс в двустороннем сотрудничестве
Маргерита и Панкин обсудили двустороннее сотрудничество России и Индии