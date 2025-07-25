https://ria.ru/20250725/rossiya-2031476929.html

Минпромторг предложил ввести параллельный импорт измерительных приборов

Минпромторг предложил ввести параллельный импорт измерительных приборов - РИА Новости, 25.07.2025

Минпромторг предложил ввести параллельный импорт измерительных приборов

Минпромторг РФ предложил добавить в список параллельного импорта ряд иностранных брендов измерительного оборудования, таких как Carl Zeiss, Кarl Storz и A&D,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:31:00+03:00

2025-07-25T17:31:00+03:00

2025-07-25T17:31:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил добавить в список параллельного импорта ряд иностранных брендов измерительного оборудования, таких как Carl Zeiss, Кarl Storz и A&D, следует из проекта приказа, разработанного министерством и размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов. "Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект приказа о внесении изменений в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта... добавляет новые позиции, включая Carl Zeiss, Кarl Storz и A&D", - прокомментировали в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что пополнения перечня новыми позициями происходит для точечного обеспечения потребителей и промышленных предприятий необходимой продукцией, в данном случае предназначенной для проведения высокоточных измерений. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Последние изменения в перечень параллельного импорта Минпромторг РФ внес в конце апреля. Тогда из списка убрали ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. Кроме того, в перечне остались лишь бренды лечебной косметики. В июне статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости сообщил, что по итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиарда долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250716/avto-2029505744.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)