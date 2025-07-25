https://ria.ru/20250725/rossija-2031297474.html

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил Патрушев

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2025

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил Патрушев

Россия не стремится к конфронтации с НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, любые попытки альянса... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:31:00+03:00

2025-07-25T04:31:00+03:00

2025-07-25T04:31:00+03:00

безопасность

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нато

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Агентство Блумберг в конце июня описало апокалиптичный сценарий возможного конфликта между НАТО и Россией, который может начаться с якобы постановочного инцидента, например, на железнодорожном пути от Москвы до Калининграда. "Оставим эти выдумки на совести их авторов", - сказал Патрушев, комментируя эту публикацию. "Россия не стремится к конфронтации, но будет защищать свои национальные интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами. Любые попытки испытать нашу боевую готовность получат немедленный и жесткий ответ. Ответственность за возможные последствия ляжет целиком на руководство альянса", - подчеркнул он. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240927/patrushev-1975078360.html

https://ria.ru/20250724/nato-2031253767.html

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москва

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, москва, калининград, николай патрушев, владимир путин, такер карлсон, нато