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Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи
Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи - РИА Новости, 25.07.2025
Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи
Вылет резервного самолета авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") по маршруту Новосибирск - Сочи запланирован на 16.00 по местному времени или 12.00 по московскому, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вылет резервного самолета авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") по маршруту Новосибирск - Сочи запланирован на 16.00 по местному времени или 12.00 по московскому, сообщила компания. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в Сочи в пятницу в 11.35 по местному времени (07.35 мск). В 15.00 по местному времени он вернулся в "Толмачево" для проверки работы системы регулирования давления в кабине, как уточнили РИА Новости в авиагавани, посадка прошла в штатном режиме. "Вылет резервного борта запланирован на 16.00 по местному времени (12.00 по московскому)", - говорится в Telegram-канале авиакомпании.
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новосибирск, сочи, s7 airlines, толмачево (аэропорт), boeing 737, россия
Новосибирск, Сочи, S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Boeing 737, Россия
Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи
Резервный борт рейса S7 Новосибирск - Сочи вылетит в 16.00 по местному времени