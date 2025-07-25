https://ria.ru/20250725/reys-2031365339.html

Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи

Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи - РИА Новости, 25.07.2025

Авиакомпания S7 запланировала резервный рейс в Новосибирск - Сочи

Вылет резервного самолета авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") по маршруту Новосибирск - Сочи запланирован на 16.00 по местному времени или 12.00 по московскому, РИА Новости, 25.07.2025

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новосибирск

сочи

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толмачево (аэропорт)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вылет резервного самолета авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") по маршруту Новосибирск - Сочи запланирован на 16.00 по местному времени или 12.00 по московскому, сообщила компания. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" в Сочи в пятницу в 11.35 по местному времени (07.35 мск). В 15.00 по местному времени он вернулся в "Толмачево" для проверки работы системы регулирования давления в кабине, как уточнили РИА Новости в авиагавани, посадка прошла в штатном режиме. "Вылет резервного борта запланирован на 16.00 по местному времени (12.00 по московскому)", - говорится в Telegram-канале авиакомпании.

https://ria.ru/20250725/samolet-2031352353.html

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