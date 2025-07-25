https://ria.ru/20250725/rets-2031490309.html

В Москве открылась площадка "Сделано в Хабаровском крае"

В Москве открылась площадка "Сделано в Хабаровском крае" - РИА Новости, 25.07.2025

В Москве открылась площадка "Сделано в Хабаровском крае"

В центре Москвы 25 июля начала работу уникальная торгово-выставочная и презентационная площадка дальневосточной продукции "Сделано в Хабаровском крае", в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:58:00+03:00

2025-07-25T17:58:00+03:00

2025-07-25T17:58:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

москва

хабаровский край

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В центре Москвы 25 июля начала работу уникальная торгово-выставочная и презентационная площадка дальневосточной продукции "Сделано в Хабаровском крае", в торжественном открытии пространства принял участие вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Александр Молодцов, сообщает центр."На торжественной церемонии открытия Александр Молодцов выразил благодарность правительству Хабаровского края и лично губернатору Дмитрию Демешину за создание комфортных условий для экспортеров и продвижение товаров и услуг региона. Эти меры не только способствуют развитию и росту качественных и сильных брендов, которыми богат регион, но и создают прочную основу для их выхода на международные рынки. Важную роль в этом процессе играет и партнерство с Российским экспортным центром: из 71 компании, представленной в павильоне, 13 — уже являются клиентами Группы РЭЦ", - говорится в сообщении."Открытие павильона станет важным шагом в развитии экспортного потенциала региона. Пространство призвано стать центром притяжения для международных делегаций, инвесторов и новых партнеров. РЭЦ готов оказывать всестороннюю поддержку в развитии экспортных возможностей края", — уточнил Молодцов.Инициатива создания уникального пространства принадлежит губернатору региона Демешину. В марте 2025 года он утвердил стратегическое расположение пространства в центре Москвы (Дмитровский переулок, д. 4, стр. 1) и инициировал разработку особой планировки, отражающей многогранность достижений края."Лицом" бренда выбран амурский тигр — животное, которое хабаровчане выбрали символом региона в 2013 году. Право маркировать продукцию знаком "Сделано в Хабаровском крае" получают только самые добросовестные производители, прошедшие строгий отбор. Компания должна быть официально зарегистрирована не менее полугода, производить товары исключительно на территории края и иметь всю необходимую документацию.В числе одобренных отраслей — продукты питания, одежда, промышленные товары, а также издательство и компании в сфере информационных технологий. Флагманский центр в Москве призван стать катализатором инвестиционного и туристического потенциала края, демонстрируя новые возможности для бизнеса и открывая путешественникам красоты Дальнего Востока. В планах организаторов — регулярное проведение презентаций местных производителей, мастер-классов и культурных мероприятий, которые помогут раскрыть потенциал региона и укрепить его позиции на российском и международном рынках.Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250724/rynok-2031118785.html

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москва

хабаровский край

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экономика, российский экспортный центр (рэц), москва, хабаровский край