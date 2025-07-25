https://ria.ru/20250725/religiya-2031515852.html

Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия

Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия - РИА Новости, 25.07.2025

Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия

Русская революция способствовали распространению православия по всему миру, сказал бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:00:00+03:00

2025-07-25T19:00:00+03:00

2025-07-25T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Русская революция способствовали распространению православия по всему миру, сказал бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси. "Распространению православия по всему миру способствовала, как это ни странно, революция. Были гонения на Русскую церковь, и Русская церковь стала распространяться. Люди стали уезжать – епископаты, архиереи. Русская зарубежная церковь, которая сегодня вернулась в лоно Русской православной церкви (РПЦ), Православная церковь Америки, которая получила томос от Русской православной церкви, несут красоту православного богослужения во всем мире. Сегодня говорили, что будет День крещения Руси распространяться на всех континентах – благодаря именно Русской православной церкви, которая дала такие огромные плоды по всему миру", – сказал епископ. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

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киев, русская православная церковь, в мире, украинская православная церковь