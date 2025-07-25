Рейтинг@Mail.ru
Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:00 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/religiya-2031515852.html
Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия
Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия - РИА Новости, 25.07.2025
Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия
Русская революция способствовали распространению православия по всему миру, сказал бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:00:00+03:00
2025-07-25T19:00:00+03:00
религия
киев
русская православная церковь
в мире
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/33/1550833381_0:6:800:456_1920x0_80_0_0_c1fdaa0f81abe8ea70359e8d77df417c.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Русская революция способствовали распространению православия по всему миру, сказал бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси. "Распространению православия по всему миру способствовала, как это ни странно, революция. Были гонения на Русскую церковь, и Русская церковь стала распространяться. Люди стали уезжать – епископаты, архиереи. Русская зарубежная церковь, которая сегодня вернулась в лоно Русской православной церкви (РПЦ), Православная церковь Америки, которая получила томос от Русской православной церкви, несут красоту православного богослужения во всем мире. Сегодня говорили, что будет День крещения Руси распространяться на всех континентах – благодаря именно Русской православной церкви, которая дала такие огромные плоды по всему миру", – сказал епископ. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
https://ria.ru/20250222/ikony-2000949913.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155083/33/1550833381_52:0:660:456_1920x0_80_0_0_544e2fed7f0503b2984b6096e8dc2c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, русская православная церковь, в мире, украинская православная церковь
Религия, Киев, Русская православная церковь, В мире, Украинская православная церковь
Епископ УПЦ: русская революция способствовала распространению православия

Епископ Гедеон: русская революция помогла распространить православие в мире

© Фото : Українська Православна Церква Епископ Гедеон (Харон)
Епископ Гедеон (Харон) - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Українська Православна Церква
Епископ Гедеон (Харон) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Русская революция способствовали распространению православия по всему миру, сказал бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной Дню крещения Руси.
"Распространению православия по всему миру способствовала, как это ни странно, революция. Были гонения на Русскую церковь, и Русская церковь стала распространяться. Люди стали уезжать – епископаты, архиереи. Русская зарубежная церковь, которая сегодня вернулась в лоно Русской православной церкви (РПЦ), Православная церковь Америки, которая получила томос от Русской православной церкви, несут красоту православного богослужения во всем мире. Сегодня говорили, что будет День крещения Руси распространяться на всех континентах – благодаря именно Русской православной церкви, которая дала такие огромные плоды по всему миру", – сказал епископ.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
Схрон с православными иконами, похищенный ВСУ из храма в освобожденной Красногоровке в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В РПЦ прокомментировали минирование икон украинскими военными
22 февраля, 07:25
 
РелигияКиевРусская православная церковьВ миреУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала