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В РПЦ назвали условие для мирного сосуществования России и Европы - РИА Новости, 25.07.2025
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Религия
 
18:45 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/religiya-2031509037.html
В РПЦ назвали условие для мирного сосуществования России и Европы
В РПЦ назвали условие для мирного сосуществования России и Европы - РИА Новости, 25.07.2025
В РПЦ назвали условие для мирного сосуществования России и Европы
Только христианство может быть основой мира между Россией и Европой, сказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:45:00+03:00
2025-07-25T18:45:00+03:00
религия
россия
европа
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Только христианство может быть основой мира между Россией и Европой, сказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "То, что мы называем международным миром и согласием, если речь идет о России и Европе, может быть основано только на признании общего христианского наследия и на возвращении к этому наследию. А чем дальше западноевропейские страны отдаляются от своего христианского наследия, которое является общим наследием для всех нас, тем, к сожалению, сложнее склеить международный мир и согласие. Потому что нет такого клея, кроме христианства, который мог бы создать хотя бы какие-то условия для мирного сосуществования", – сказал он в преддверии Дня крещения Руси. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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россия, европа, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, в мире
Религия, Россия, Европа, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, В мире
В РПЦ назвали условие для мирного сосуществования России и Европы

Кипшидзе: только христианство может быть основой мира между Россией и Европой

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКолокольня Храма Всех Святых, что в Красном селе
Колокольня Храма Всех Святых, что в Красном селе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Только христианство может быть основой мира между Россией и Европой, сказал на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"То, что мы называем международным миром и согласием, если речь идет о России и Европе, может быть основано только на признании общего христианского наследия и на возвращении к этому наследию. А чем дальше западноевропейские страны отдаляются от своего христианского наследия, которое является общим наследием для всех нас, тем, к сожалению, сложнее склеить международный мир и согласие. Потому что нет такого клея, кроме христианства, который мог бы создать хотя бы какие-то условия для мирного сосуществования", – сказал он в преддверии Дня крещения Руси.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
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