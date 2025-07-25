https://ria.ru/20250725/rakety-2031320362.html

Wall Street Journal пишет о нехватке у США ракет-перехватчиков

Wall Street Journal пишет о нехватке у США ракет-перехватчиков - РИА Новости, 25.07.2025

Wall Street Journal пишет о нехватке у США ракет-перехватчиков

Непродолжительный конфликт между Израилем и Ираном в июне показал нехватку у США ракет-перехватчиков, а также недостаточную эффективность их применения... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:05:00+03:00

2025-07-25T09:05:00+03:00

2025-07-25T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Непродолжительный конфликт между Израилем и Ираном в июне показал нехватку у США ракет-перехватчиков, а также недостаточную эффективность их применения американскими военными, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Пентагона. "Война показала тревожный пробел в запасах США. США также выявили признаки неэффективности применения противоракетных систем и проверяют результативность некоторых ракет-перехватчиков", - пишет издание. По данным газеты, некоторые чиновники Пентагона полагают, что противоракетная оборона США не соответствует вызовам времени на фоне широкого применения в мире дешевых и объемных баллистических ракет. Американские чиновники рассказали газете, что за 12-дневую войну между Израилем и Ираном операторы американских ЗРК Thaad израсходовали более 150 ракет - около четверти всех ракет-перехватчиков, закупленных Пентагоном за всё время. Эксперт заявил изданию, что на восполнение этих запасов может уйти более года. Потребность в ракетах в какой-то момент была столь высока, что Пентагон планировал перенаправить в Израиль ракеты-перехватчики, которые были закуплены у США Саудовской Аравией, добавляет газета. Кроме того, по информации издания, в Пентагоне также подозревают, что выпущенные с кораблей противоракеты SM-3 не уничтожили ожидаемое число целей. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250724/ssha-2031280343.html

https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, министерство обороны сша