Wall Street Journal пишет о нехватке у США ракет-перехватчиков
WSJ: конфликт между Израилем и Ираном показал нехватку у США ракет-перехватчиков
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Непродолжительный конфликт между Израилем и Ираном в июне показал нехватку у США ракет-перехватчиков, а также недостаточную эффективность их применения американскими военными, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Пентагона.
"Война показала тревожный пробел в запасах США. США также выявили признаки неэффективности применения противоракетных систем и проверяют результативность некоторых ракет-перехватчиков", - пишет издание.
По данным газеты, некоторые чиновники Пентагона полагают, что противоракетная оборона США не соответствует вызовам времени на фоне широкого применения в мире дешевых и объемных баллистических ракет.
Американские чиновники рассказали газете, что за 12-дневую войну между Израилем и Ираном операторы американских ЗРК Thaad израсходовали более 150 ракет - около четверти всех ракет-перехватчиков, закупленных Пентагоном за всё время. Эксперт заявил изданию, что на восполнение этих запасов может уйти более года.
Потребность в ракетах в какой-то момент была столь высока, что Пентагон планировал перенаправить в Израиль ракеты-перехватчики, которые были закуплены у США Саудовской Аравией, добавляет газета.
Кроме того, по информации издания, в Пентагоне также подозревают, что выпущенные с кораблей противоракеты SM-3 не уничтожили ожидаемое число целей.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".