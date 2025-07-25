Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений
Радио Судного дня передало 10 новых сигналов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня, передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Так, 24 июля, в 12:23 в эфире прозвучало: "НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486", а в 12:31 станция передала: "НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873".
Помимо этого, в эфире прозвучали еще 11 сообщений:
- 13:08: "НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319";
- 13:42: "НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129";
- 14:27: "НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994";
- 14:47: "НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881";
- 15:33: "НЖТИ 85185 КЛЮЧИЦА 3365 8041";
- 16:01: "НЖТИ 12372 НЕУДЕРЖИМЫЙ 6995 1729 НЮХОСТИХ 0577 5367 ГОВЕНЬЕ 1180 4865";
- 16:18: "НЖТИ 40711 КРЕМЛЕВСКИЙ 2567 1173";
- 16:48: "НЖТИ 38739 ПЛЕДОЗВОН 0941 0368".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Последний раз станция передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире прозвучали слова "такса" и "вестомор".