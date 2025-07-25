https://ria.ru/20250725/radiosudnogodnya-2031304581.html

Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений

Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений - РИА Новости, 25.07.2025

Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений

Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня, передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:25:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня, передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.Так, 24 июля, в 12:23 в эфире прозвучало: "НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486", а в 12:31 станция передала: "НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873".Помимо этого, в эфире прозвучали еще 11 сообщений:УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире прозвучали слова "такса" и "вестомор".

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031292091.html

https://ria.ru/20250724/kreml-2031078426.html

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радиостанция судного дня, в мире