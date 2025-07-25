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Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений - РИА Новости, 25.07.2025
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06:25 25.07.2025 (обновлено: 11:16 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/radiosudnogodnya-2031304581.html
Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений
Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений - РИА Новости, 25.07.2025
Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений
Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня, передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:25:00+03:00
2025-07-25T11:16:00+03:00
радиостанция судного дня
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня, передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.Так, 24 июля, в 12:23 в эфире прозвучало: "НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486", а в 12:31 станция передала: "НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873".Помимо этого, в эфире прозвучали еще 11 сообщений:УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире прозвучали слова "такса" и "вестомор".
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031292091.html
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радиостанция судного дня, в мире
Радиостанция Судного дня, В мире
Радио Судного дня передало несколько загадочных сообщений

Радио Судного дня передало 10 новых сигналов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЯдерный гриб. Кадр из кинофильма "Служу Советскому Союзу"
Ядерный гриб. Кадр из кинофильма Служу Советскому Союзу - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Ядерный гриб. Кадр из кинофильма "Служу Советскому Союзу". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня, передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Так, 24 июля, в 12:23 в эфире прозвучало: "НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486", а в 12:31 станция передала: "НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873".
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Помимо этого, в эфире прозвучали еще 11 сообщений:
  • 13:08: "НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319";
  • 13:42: "НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129";
  • 14:27: "НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994";
  • 14:47: "НЖТИ 34240 КРАШОТРЕФ 9232 4881";
  • 15:33: "НЖТИ 85185 КЛЮЧИЦА 3365 8041";
  • 16:01: "НЖТИ 12372 НЕУДЕРЖИМЫЙ 6995 1729 НЮХОСТИХ 0577 5367 ГОВЕНЬЕ 1180 4865";
  • 16:18: "НЖТИ 40711 КРЕМЛЕВСКИЙ 2567 1173";
  • 16:48: "НЖТИ 38739 ПЛЕДОЗВОН 0941 0368".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Последний раз станция передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире прозвучали слова "такса" и "вестомор".
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