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Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 25.07.2025
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18:34 25.07.2025 (обновлено: 18:36 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/rada-2031502876.html
Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде
Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 25.07.2025
Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде
Передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:34:00+03:00
2025-07-25T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Если мы даже посмотрим вот эти гуманитарные договоренности, сначала нам вернули шесть тысяч тел, сейчас вернут еще три тысячи тел… Я думаю, что каждый, кто может посчитать, понимает, какие это цифры и какой это удар по бюджету… Давайте согласимся, что возвращение такого количества тел погибших влияет на социум, оно тоже влияет на мобилизацию, влияет на все в стране", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву. Скороход добавила, что разница в передаче тел тоже негативно сказывается на социуме и то, что транслируется на Украине совершенно не соответствует действительности. "Когда нам возвращают тела, а мы там передаем до ста тел, мы же понимаем, как это влияет на внутреннюю ситуацию… Просто получается, что то, что мы говорим, мягко говоря, не просто не соответствует действительности, а вообще не соответствует действительности", - подчеркнула депутат. Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
https://ria.ru/20250724/peredacha-2031244504.html
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в мире, россия, украина, стамбул, анна скороход, владимир мединский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Анна Скороход, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде

Скороход: передача РФ тел военных ВСУ негативно влияет на обстановку на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского | Перейти в медиабанкПередача тел солдат ВСУ Украине
Передача тел солдат ВСУ Украине - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского
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Передача тел солдат ВСУ Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Если мы даже посмотрим вот эти гуманитарные договоренности, сначала нам вернули шесть тысяч тел, сейчас вернут еще три тысячи тел… Я думаю, что каждый, кто может посчитать, понимает, какие это цифры и какой это удар по бюджету… Давайте согласимся, что возвращение такого количества тел погибших влияет на социум, оно тоже влияет на мобилизацию, влияет на все в стране", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.
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Экс-депутат Рады: передача тел военных создает проблемы для Зеленского
24 июля, 19:06
Скороход добавила, что разница в передаче тел тоже негативно сказывается на социуме и то, что транслируется на Украине совершенно не соответствует действительности.
"Когда нам возвращают тела, а мы там передаем до ста тел, мы же понимаем, как это влияет на внутреннюю ситуацию… Просто получается, что то, что мы говорим, мягко говоря, не просто не соответствует действительности, а вообще не соответствует действительности", - подчеркнула депутат.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Источник назвал обвинения Киева в подлоге при передаче тел ВСУ провокацией
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В миреРоссияУкраинаСтамбулАнна СкороходВладимир МединскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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