https://ria.ru/20250725/rada-2031502876.html

Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде

Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде - РИА Новости, 25.07.2025

Передача тел военных ВСУ негативно влияет на Украину, заявили в Раде

Передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:34:00+03:00

2025-07-25T18:34:00+03:00

2025-07-25T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Если мы даже посмотрим вот эти гуманитарные договоренности, сначала нам вернули шесть тысяч тел, сейчас вернут еще три тысячи тел… Я думаю, что каждый, кто может посчитать, понимает, какие это цифры и какой это удар по бюджету… Давайте согласимся, что возвращение такого количества тел погибших влияет на социум, оно тоже влияет на мобилизацию, влияет на все в стране", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву. Скороход добавила, что разница в передаче тел тоже негативно сказывается на социуме и то, что транслируется на Украине совершенно не соответствует действительности. "Когда нам возвращают тела, а мы там передаем до ста тел, мы же понимаем, как это влияет на внутреннюю ситуацию… Просто получается, что то, что мы говорим, мягко говоря, не просто не соответствует действительности, а вообще не соответствует действительности", - подчеркнула депутат. Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены.

https://ria.ru/20250724/peredacha-2031244504.html

https://ria.ru/20250623/tela-2024887274.html

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