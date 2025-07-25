https://ria.ru/20250725/rada-2031495486.html

Митинги против закона о НАБУ координируются со стороны, заявили в Раде

Митинги против закона о НАБУ координируются со стороны, заявили в Раде - РИА Новости, 25.07.2025

Митинги против закона о НАБУ координируются со стороны, заявили в Раде

Акции протеста на Украине из-за законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:09:00+03:00

2025-07-25T18:09:00+03:00

2025-07-25T18:10:00+03:00

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анна скороход

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Акции протеста на Украине из-за законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) умело координируются "со стороны", заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Вы видели, чтобы выходили и собирались люди на такие митинги против насильственной мобилизации, за демобилизацию? На это тоже нужно обращать внимание … то, что людей уничтожают, их не волнует, а то, что, по большому счету, глобально ни на что не влияет, очень волнует нашу молодежь, либо кого-то волнует, кто нашу молодежь умело координирует и собирает", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву. Депутат Рады добавила, что люди, которые выходят на протесты, не до конца вообще понимают, о чем этот законопроект. "Я с пятью людьми поговорила, и из пяти человек никто не ответил на вопрос, о чем же вообще закон и что происходит… Есть определенные кураторы, которые имеют влияние на определенный круг молодежи и умудряются их собирать на такие митинги", - подчеркнула Скороход, отметив, что со стороны демократов, скорее всего, последует реакция. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031430158.html

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в мире, украина, киев, львов, анна скороход, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)