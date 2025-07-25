https://ria.ru/20250725/rada-2031483433.html
Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко*
Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко* - РИА Новости, 25.07.2025
Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко*
Уголовные дела готовятся в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:43:00+03:00
2025-07-25T17:43:00+03:00
2025-07-25T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РАИ Новости. Уголовные дела готовятся в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и мэра Киева Виталия Кличко, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход."Против Порошенко* готовят обвинения, я думаю, что (генеральный прокурор - ред.) Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.В мае Кличко раскритиковал администрацию Владимира Зеленского, заявив, что она запугивает региональные власти, в частности, работа киевской мэрии была парализована рейдами, допросами и угрозами уголовных дел. В январе мэр Киева рассказал об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. По его словам, окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление.Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов" и работы в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.*Внесет в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250717/alyans-2029709412.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Петр Порошенко, Виталий Кличко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Верховная Рада Украины, Центрэнерго, Анна Скороход
Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко*
Анна Скороход: на Украине готовят уголовные дела против Кличко и Порошенко