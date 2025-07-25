https://ria.ru/20250725/rada-2031483433.html

Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко*

Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко* - РИА Новости, 25.07.2025

Депутат Рады заявила о подготовке уголовных дел против Кличко и Порошенко*

Уголовные дела готовятся в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:43:00+03:00

2025-07-25T17:43:00+03:00

2025-07-25T17:46:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

петр порошенко

виталий кличко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg

МОСКВА, 25 июл – РАИ Новости. Уголовные дела готовятся в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и мэра Киева Виталия Кличко, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход."Против Порошенко* готовят обвинения, я думаю, что (генеральный прокурор - ред.) Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет", - сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.В мае Кличко раскритиковал администрацию Владимира Зеленского, заявив, что она запугивает региональные власти, в частности, работа киевской мэрии была парализована рейдами, допросами и угрозами уголовных дел. В январе мэр Киева рассказал об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. По его словам, окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление.Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов" и работы в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.*Внесет в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250717/alyans-2029709412.html

https://ria.ru/20250725/rada-2031426010.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, петр порошенко, виталий кличко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), верховная рада украины, центрэнерго, анна скороход