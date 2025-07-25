https://ria.ru/20250725/rada-2031426010.html

Депутат Рады: Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента

Депутат Рады: Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента - РИА Новости, 25.07.2025

Депутат Рады: Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента

Предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за него же на этой неделе,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:46:00+03:00

2025-07-25T14:46:00+03:00

2025-07-25T14:46:00+03:00

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владимир зеленский

ирина геращенко

ярослав юрчишин

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за него же на этой неделе, внесен в Верховную раду с нарушением регламента, заявила украинский депутат Ирина Геращенко. Она пояснила, что новый законопроект Зеленского зарегистрирован в качестве отдельного документа, в то время как группа украинских депутатов ранее уже зарегистрировала свой проект закона о возвращении независимости антикоррупционных органов, а значит документ Зеленского должен быть обозначен как альтернативный и рассматриваться только после более старого закона той же тематики. "Альтернативный законопроект - это проект закона, предлагающий другое решение вопроса, чем уже рассматриваемый. Он представляется на рассмотрение Верховной рады как альтернатива основному законопроекту... Требуем публичного разъяснения, почему законопроект Зеленского зарегистрирован как отдельный! Потребуем вынести на рассмотрение зала как первоочередной зарегистрированный законопроект 48-ми народных депутатов... Хватит нарушать регламент", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Позднее украинский депутат Ярослав Юрчишин заявил, что законопроект о снятии ограничений с НАБУ и САП зарегистрирован в Раде группой из 48 депутатов. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

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в мире, киев, львов, днепропетровск, владимир зеленский, ирина геращенко, ярослав юрчишин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7