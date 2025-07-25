https://ria.ru/20250725/rada-2031408848.html

Зеленский запер послов G7 без связи на время подписания закона о НАБУ

Зеленский запер послов G7 без связи на время подписания закона о НАБУ - РИА Новости, 25.07.2025

Зеленский запер послов G7 без связи на время подписания закона о НАБУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возмутился решению Владимира Зеленского запереть в отдельном... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:02:00+03:00

2025-07-25T14:02:00+03:00

2025-07-25T14:15:00+03:00

в мире

киев

россия

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c5536490ce26ab2c588f7e1548bb1fa.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возмутился решению Владимира Зеленского запереть в отдельном помещении западных послов и лишить их связи на время принятия закона, лишающего независимости национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). "Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи... Разумеется, это полная жесть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата. По его словам, дипломаты рассказывали западным журналистам, что расценили такое решение как попытку заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона. Как считает Гончаренко*, это говорит о том, что Зеленский прекрасно понимал, насколько негативной будет реакция западных партнеров Киева, но решил рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250725/proverka-2031356852.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7