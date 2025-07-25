https://ria.ru/20250725/rada-2031407553.html

Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю

Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю - РИА Новости, 25.07.2025

Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю

Парламент Украины 31 июля рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:59:00+03:00

2025-07-25T13:59:00+03:00

2025-07-25T13:59:00+03:00

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владимир зеленский

руслан стефанчук

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Парламент Украины 31 июля рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за Зеленского на этой неделе, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. "Заседание Верховной рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как добавил спикер, он будет предлагать принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.* запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031307950.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), facebook