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Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю - РИА Новости, 25.07.2025
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13:59 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/rada-2031407553.html
Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю
Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю - РИА Новости, 25.07.2025
Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю
Парламент Украины 31 июля рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:59:00+03:00
2025-07-25T13:59:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
руслан стефанчук
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Парламент Украины 31 июля рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за Зеленского на этой неделе, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. "Заседание Верховной рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как добавил спикер, он будет предлагать принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.* запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), facebook
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Facebook
Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю

Стефанчук: Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Парламент Украины 31 июля рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за Зеленского на этой неделе, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Заседание Верховной рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Как добавил спикер, он будет предлагать принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
* запрещена в РФ как экстремистская.
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