Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП через неделю
Стефанчук: Рада рассмотрит новый законопроект Зеленского о НАБУ и САП 31 июля
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Парламент Украины 31 июля рассмотрит предложенный Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных органов, которых они лишились из-за Зеленского на этой неделе, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Заседание Верховной рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Стефанчука в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как добавил спикер, он будет предлагать принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
* запрещена в РФ как экстремистская.