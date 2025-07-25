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Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы

Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы - РИА Новости, 25.07.2025

Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове, где произошел взрыв газа, продолжатся в ночные часы, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:09:00+03:00

2025-07-25T16:09:00+03:00

2025-07-25T16:22:00+03:00

взрыв газа в многоэтажке в саратове

происшествия

саратов

саратовская область

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове, где произошел взрыв газа, продолжатся в ночные часы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов."Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы", - написал Бусаргин.

https://ria.ru/20250725/zhiteli-2031448275.html

саратов

саратовская область

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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-25T16:09 true PT0M05S

Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке 2025-07-25T16:09 true PT0M07S

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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)