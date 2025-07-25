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Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы - РИА Новости, 25.07.2025
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16:09 25.07.2025 (обновлено: 16:22 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/raboty-2031452072.html
Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы
Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы - РИА Новости, 25.07.2025
Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове, где произошел взрыв газа, продолжатся в ночные часы, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:09:00+03:00
2025-07-25T16:22:00+03:00
взрыв газа в многоэтажке в саратове
происшествия
саратов
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове, где произошел взрыв газа, продолжатся в ночные часы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов."Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы", - написал Бусаргин.
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саратов
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке
В сети появилось видео взрыва газа в саратовской многоэтажке
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взрыв газа в многоэтажке в саратове, происшествия, саратов, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Работы на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы

Поиски на месте обрушения дома в Саратове продолжатся в ночные часы

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове, где произошел взрыв газа, продолжатся в ночные часы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до четырех человек. Сейчас ведется разбор завалов.
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
"Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы", - написал Бусаргин.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Жители Саратова несут гумпомощь для пострадавших при взрыве газа
15:54
 
Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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