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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя областями
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя областями - РИА Новости, 25.07.2025
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя областями
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:26:00+03:00
2025-07-25T18:26:00+03:00
2025-07-25T18:26:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России. "В период с 13.20 мск до 16.40 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя областями
МО РФ: силы ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями