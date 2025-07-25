https://ria.ru/20250725/pvo-2031313192.html

ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов

ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов - РИА Новости, 25.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов

Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских дронов над российской территорией, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских дронов над российской территорией, говорится в сообщении Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские бойцы сбили:Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека получили легкие травмы после падения обломков дрона на территорию вокзала в Тимашевске. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов, выбило окна, никто не пострадал.В Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары быстро потушили. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и селе Песчанокопское. В последнем также повреждено здание на железнодорожной станции.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, вооруженные силы украины, краснодарский край, белгородская область, азовское море, брянская область, ростовская область, ставропольский край, курская область, тамбовская область, вениамин кондратьев