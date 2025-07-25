ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов
Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских дронов над российской территорией, говорится в сообщении Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы сбили:
- 26 БПЛА — в Белгородской области;
- 25 — в Брянской;
- 23 — в Ростовской;
- девять — над Азовским морем;
- восемь — в Краснодарском крае;
- пять — в Ставропольском;
- по три — в Курской и Тамбовской областях;
- два — в Воронежской;
- один — в Орловской.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека получили легкие травмы после падения обломков дрона на территорию вокзала в Тимашевске. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов, выбило окна, никто не пострадал.
В Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары быстро потушили. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и селе Песчанокопское. В последнем также повреждено здание на железнодорожной станции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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