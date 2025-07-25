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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов - РИА Новости, 25.07.2025
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07:58 25.07.2025 (обновлено: 10:09 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/pvo-2031313192.html
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов - РИА Новости, 25.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских дронов над российской территорией, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:58:00+03:00
2025-07-25T10:09:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских дронов над российской территорией, говорится в сообщении Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские бойцы сбили:Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека получили легкие травмы после падения обломков дрона на территорию вокзала в Тимашевске. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов, выбило окна, никто не пострадал.В Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары быстро потушили. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и селе Песчанокопское. В последнем также повреждено здание на железнодорожной станции.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250724/dron-2031192586.html
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безопасность, вооруженные силы украины, краснодарский край, белгородская область, азовское море, брянская область, ростовская область, ставропольский край, курская область, тамбовская область, вениамин кондратьев
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Белгородская область, Азовское море, Брянская область, Ростовская область, Ставропольский край, Курская область, Тамбовская область, Вениамин Кондратьев

ПВО за ночь уничтожила 105 украинских дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских дронов над российской территорией, говорится в сообщении Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Российский разведчик о восстановлении украинских агродронов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Восстановленными украинскими дронами разведчики уничтожают позиции ВСУ
Вчера, 16:32
Российские бойцы сбили:
  • 26 БПЛА — в Белгородской области;
  • 25 — в Брянской;
  • 23 — в Ростовской;
  • девять — над Азовским морем;
  • восемь — в Краснодарском крае;
  • пять — в Ставропольском;
  • по три — в Курской и Тамбовской областях;
  • два — в Воронежской;
  • один — в Орловской.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, два человека получили легкие травмы после падения обломков дрона на территорию вокзала в Тимашевске. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов, выбило окна, никто не пострадал.
В Ростовской области из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары быстро потушили. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и селе Песчанокопское. В последнем также повреждено здание на железнодорожной станции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайБелгородская областьАзовское мореБрянская областьРостовская областьСтавропольский крайКурская областьТамбовская областьВениамин Кондратьев
 
 
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