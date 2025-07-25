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Над Невинномысском сбили 37 беспилотников
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников
Ночью над Невинномысском было сбито 37 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:42:00+03:00
2025-07-25T06:42:00+03:00
2025-07-25T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
безопасность
владимир владимиров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ночью над Невинномысском было сбито 37 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале."Сегодня с 2.30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет. Прошу всех быть внимательными и осторожными. Пользуйтесь официальными источниками информации. Новые сведения буду размещать у себя в соцсетях. Будут отрабатывать и главы округов. Всем желаю хорошего дня. Победа будет за нами", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, безопасность, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Безопасность, Владимир Владимиров
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников, пострадавших нет