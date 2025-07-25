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Над Невинномысском сбили 37 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 25.07.2025 (обновлено: 07:10 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/pvo-2031305850.html
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2025
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников
Ночью над Невинномысском было сбито 37 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:42:00+03:00
2025-07-25T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
безопасность
владимир владимиров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ночью над Невинномысском было сбито 37 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале."Сегодня с 2.30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет. Прошу всех быть внимательными и осторожными. Пользуйтесь официальными источниками информации. Новые сведения буду размещать у себя в соцсетях. Будут отрабатывать и главы округов. Всем желаю хорошего дня. Победа будет за нами", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
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Дарья Буймова
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ставропольский край, безопасность, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Безопасность, Владимир Владимиров
Над Невинномысском сбили 37 беспилотников

Над Невинномысском сбили 37 беспилотников, пострадавших нет

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ночью над Невинномысском было сбито 37 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Сегодня с 2.30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет. Прошу всех быть внимательными и осторожными. Пользуйтесь официальными источниками информации. Новые сведения буду размещать у себя в соцсетях. Будут отрабатывать и главы округов. Всем желаю хорошего дня. Победа будет за нами", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайБезопасностьВладимир Владимиров
 
 
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