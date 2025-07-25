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Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/putin-2031519371.html
Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс"
Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 25.07.2025
Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс"
Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям национального чемпионата "Абилимпикс", отметив важность развития поддержки ветеранов... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:10:00+03:00
2025-07-25T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям национального чемпионата "Абилимпикс", отметив важность развития поддержки ветеранов СВО с ограничениями по здоровью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, который проходит в рамках национального чемпионата "Абилимпикс"... Важно, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации", - говорится в приветствии. Президент отметил, что масштабный, перспективный проект, призванный помочь героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место на направлении поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничениями по здоровью. Путин убеждён, что в ходе соревновательной и деловой программ конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. Также президент рассчитывает, что чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс"

Путин: необходимо развивать поддержку ветеранов СВО с ограничениями по здоровью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям национального чемпионата "Абилимпикс", отметив важность развития поддержки ветеранов СВО с ограничениями по здоровью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, который проходит в рамках национального чемпионата "Абилимпикс"... Важно, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что масштабный, перспективный проект, призванный помочь героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место на направлении поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничениями по здоровью.
Путин убеждён, что в ходе соревновательной и деловой программ конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. Также президент рассчитывает, что чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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