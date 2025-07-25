https://ria.ru/20250725/putin-2031519371.html

Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс"

Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс" - РИА Новости, 25.07.2025

Путин направил приветствие участникам и гостям чемпионата "Абилимпикс"

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям национального чемпионата "Абилимпикс", отметив важность развития поддержки ветеранов... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:10:00+03:00

2025-07-25T19:10:00+03:00

2025-07-25T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям национального чемпионата "Абилимпикс", отметив важность развития поддержки ветеранов СВО с ограничениями по здоровью, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, который проходит в рамках национального чемпионата "Абилимпикс"... Важно, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации", - говорится в приветствии. Президент отметил, что масштабный, перспективный проект, призванный помочь героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место на направлении поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничениями по здоровью. Путин убеждён, что в ходе соревновательной и деловой программ конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. Также президент рассчитывает, что чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин