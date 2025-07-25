https://ria.ru/20250725/putin-2031450303.html

Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику

Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику - РИА Новости, 25.07.2025

Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T16:03:00+03:00

2025-07-25T17:15:00+03:00

владимир путин

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

николай патрушев

безопасность

брянская область

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики."У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", — сказал он.С докладом по этому вопросу выступил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Президент также попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к единому дню голосования с точки зрения обеспечения общественной безопасности.В этом году абсолютное большинство российских субъектов приняли решение о проведении голосования в течение трех дней: с 12 по 14 сентября. На основной день, 14 сентября, запланировано около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250725/patrushev-2031335624.html

https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html

https://ria.ru/20250611/pamfilova-2022198171.html

россия

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Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности 2025-07-25T16:03 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай патрушев, безопасность, брянская область