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Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику - РИА Новости, 25.07.2025
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16:03 25.07.2025 (обновлено: 17:15 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/putin-2031450303.html
Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику
Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику - РИА Новости, 25.07.2025
Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. РИА Новости, 25.07.2025
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владимир путин
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
николай патрушев
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики."У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", — сказал он.С докладом по этому вопросу выступил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Президент также попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к единому дню голосования с точки зрения обеспечения общественной безопасности.В этом году абсолютное большинство российских субъектов приняли решение о проведении голосования в течение трех дней: с 12 по 14 сентября. На основной день, 14 сентября, запланировано около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250725/patrushev-2031335624.html
https://ria.ru/20250724/putin-2031202749.html
https://ria.ru/20250611/pamfilova-2022198171.html
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Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности
Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности
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владимир путин, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), николай патрушев, безопасность, брянская область
Владимир Путин, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Николай Патрушев, Безопасность, Брянская область
Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику

Путин предложил Совбезу обсудить подготовку к выборам и морскую нацполитику

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики.
"У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", — сказал он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Патрушев назвал условие для купирования военных угроз на Черном море
10:11
С докладом по этому вопросу выступил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В августе 2024-го Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Среди основных задач ведомства: выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны и безопасности страны в Мировом океане, развитие ВМФ, анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации.

Путин на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце Князь Пожарский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин рассказал о планах по развитию ВМФ
Вчера, 16:58
Президент также попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к единому дню голосования с точки зрения обеспечения общественной безопасности.
В этом году абсолютное большинство российских субъектов приняли решение о проведении голосования в течение трех дней: с 12 по 14 сентября. На основной день, 14 сентября, запланировано около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Памфилова рассказала о дистанционном голосовании в ЕДГ-2025
11 июня, 11:40
 
Владимир ПутинРоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Николай ПатрушевБезопасностьБрянская область
 
 
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