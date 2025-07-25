Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к выборам и морскую политику
Путин предложил Совбезу обсудить подготовку к выборам и морскую нацполитику
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики.
"У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики", — сказал он.
С докладом по этому вопросу выступил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В августе 2024-го Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Среди основных задач ведомства: выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны и безопасности страны в Мировом океане, развитие ВМФ, анализ состояния и перспектив судостроительной отрасли, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации.
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Президент также попросил главу МВД Владимира Колокольцева доложить о подготовке к единому дню голосования с точки зрения обеспечения общественной безопасности.
В этом году абсолютное большинство российских субъектов приняли решение о проведении голосования в течение трех дней: с 12 по 14 сентября. На основной день, 14 сентября, запланировано около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.