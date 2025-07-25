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"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина - РИА Новости, 25.07.2025
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08:48 25.07.2025 (обновлено: 10:15 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/putin-2031318509.html
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина - РИА Новости, 25.07.2025
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина
Президент США Дональд Трамп не станет применять против Владимира Путина никаких мер даже по истечении ультиматума, пишет французское издание L'Express. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:48:00+03:00
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евросоюз
дональд трамп
киев
в мире
сша
москва
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не станет применять против Владимира Путина никаких мер даже по истечении ультиматума, пишет французское издание L'Express."Можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он (Трамп. — Прим. ред.) предъявил, не последует — вопреки его предупреждениям — никаких реальных санкций", — говорится в статье.По словам автора, глава Белого дома привык выбирать сильную сторону, поэтому с Путиным он "рискует вновь слиться", не реализовав свои угрозы.Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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евросоюз, дональд трамп, киев, в мире, сша, москва, владимир путин
Евросоюз, Дональд Трамп, Киев, В мире, США, Москва, Владимир Путин
"Можно опасаться". СМИ раскрыли, чем обернется ультиматум Трампа для Путина

L'Express: Трамп не станет применять против Путина санкции несмотря на угрозы

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не станет применять против Владимира Путина никаких мер даже по истечении ультиматума, пишет французское издание L'Express.
"Можно опасаться, что за пятидесятидневным ультиматумом, который он (Трамп. — Прим. ред.) предъявил, не последует — вопреки его предупреждениям — никаких реальных санкций", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Киев обнаружил самое опасное оружие и главную слабость России
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По словам автора, глава Белого дома привык выбирать сильную сторону, поэтому с Путиным он "рискует вновь слиться", не реализовав свои угрозы.
Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
08:00
 
ЕвросоюзДональд ТрампКиевВ миреСШАМоскваВладимир Путин
 
 
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