https://ria.ru/20250725/putin-2031314854.html

Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро

Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро - РИА Новости, 25.07.2025

Путин проявляет политическую волю, заявил Мадуро

Российский президент Владимир Путин проявляет политическую волю к поиску решения конфликта на Украине, которое будет учитывать российские интересы, однако... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:20:00+03:00

2025-07-25T08:20:00+03:00

2025-07-25T08:20:00+03:00

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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин проявляет политическую волю к поиску решения конфликта на Украине, которое будет учитывать российские интересы, однако сталкивается с нежеланием киевских коррупционеров завершать его, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Я думаю, что президент Путин имеет политическую волю для достижения взаимопонимания (с Украиной - ред.), с уважением к российским интересам", - сказал Мадуро в интервью, которое показал телеканал VTV. Политик указал, что на Украине в то же самое время "действуют нацистские течения, зависящие от милитаристского сектора". "Там огромная коррупция - она уже вскрыта. И это, конечно, практически не показывают западные СМИ. Но там огромная коррупция. Есть множество заинтересованных в продолжении войны: те, кто продают оружие, те, кто наживается на конфликте. Они делают ставку на продолжение войны ради сторонних целей", - добавил Мадуро. Венесуэльский лидер вновь подчеркнул, что его страна выступает за мир и делает ставку на прямые переговоры между Россией и Украиной. "И пусть мир, те, у кого есть сила в мире, поддержат мирное и достойное решение этого вооружённого конфликта", - заключил президент Мадуро.

https://ria.ru/20250724/putin--2031214002.html

https://ria.ru/20250725/putin-2031281533.html

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в мире, украина, венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин