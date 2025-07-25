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Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации - РИА Новости, 25.07.2025
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00:08 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/putin-2031281682.html
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации - РИА Новости, 25.07.2025
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации
Президент России Владимир Путин обратил внимание российских следователей на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян. РИА Новости, 25.07.2025
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2025-07-25T00:08:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание российских следователей на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян. "Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учётом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощрённые схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации

Путин призвал разоблачать схемы мошенничества, направленные на обман россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание российских следователей на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян.
"Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учётом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощрённые схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником
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