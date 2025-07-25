https://ria.ru/20250725/putin-2031281682.html
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации - РИА Новости, 25.07.2025
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации
Президент России Владимир Путин обратил внимание российских следователей на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:08:00+03:00
2025-07-25T00:08:00+03:00
2025-07-25T00:08:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание российских следователей на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян. "Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учётом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощрённые схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации
Путин призвал разоблачать схемы мошенничества, направленные на обман россиян