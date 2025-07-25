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Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 25.07.2025
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00:06 25.07.2025 (обновлено: 09:34 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/putin-2031281533.html
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 25.07.2025
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России
Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет. РИА Новости, 25.07.2025
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет. "Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", — сказал он в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.Другие заявления президента:
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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России

Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет.
"Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", — сказал он в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.

В России День сотрудника органов следствия отмечают 25 июля.

Другие заявления президента:
  • важно грамотно и быстро координировать деятельность с другими подразделениями и ведомствами с учетом актуальных вызовов;
  • нужно оперативно разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, в частности, против пожилых граждан и членов семей участников СВО.
  • сотрудники СК мужественно выполняют обязанности в зоне специальной военной операции;
  • следователи добросовестно выполняют профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства.
  • президент пожелал сотрудникам успехов в службе, здоровья и благополучия их семьям.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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