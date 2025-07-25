https://ria.ru/20250725/putin-2031281533.html
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 25.07.2025
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России
Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:06:00+03:00
2025-07-25T00:06:00+03:00
2025-07-25T09:34:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет. "Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", — сказал он в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.Другие заявления президента:
https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031035964.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
2025-07-25T00:06
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PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России
Путин призвал жестко пресекать информационные диверсии и провокации
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет.
"Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", — сказал он в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.
В России День сотрудника органов следствия отмечают 25 июля.
Другие заявления президента:
- важно грамотно и быстро координировать деятельность с другими подразделениями и ведомствами с учетом актуальных вызовов;
- нужно оперативно разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, в частности, против пожилых граждан и членов семей участников СВО.
- сотрудники СК мужественно выполняют обязанности в зоне специальной военной операции;
- следователи добросовестно выполняют профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства.
- президент пожелал сотрудникам успехов в службе, здоровья и благополучия их семьям.