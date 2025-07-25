https://ria.ru/20250725/putin-2031281533.html

Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России

Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 25.07.2025

Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России

Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:06:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела России и защищать ее суверенитет. "Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены", — сказал он в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника.Другие заявления президента:

https://ria.ru/20250724/bastrykin-2031035964.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. 2025-07-25T00:06 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество