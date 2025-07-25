https://ria.ru/20250725/putin-2031281392.html
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО - РИА Новости, 25.07.2025
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО
Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:05:00+03:00
2025-07-25T00:05:00+03:00
2025-07-25T00:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции. "В этот праздничный день хочу особо отметить личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО
Путин отметил мужество сотрудников следственных органов в зоне спецоперации