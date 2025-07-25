Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/putin-2031281392.html
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО - РИА Новости, 25.07.2025
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО
Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:05:00+03:00
2025-07-25T00:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции. "В этот праздничный день хочу особо отметить личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО

Путин отметил мужество сотрудников следственных органов в зоне спецоперации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции.
"В этот праздничный день хочу особо отметить личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником
00:04
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала