https://ria.ru/20250725/putin-2031281392.html

Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО

Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО - РИА Новости, 25.07.2025

Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:05:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции. "В этот праздничный день хочу особо отметить личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин