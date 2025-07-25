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Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником - РИА Новости, 25.07.2025
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00:04 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html
Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником
Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником - РИА Новости, 25.07.2025
Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:04:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу. "Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником - с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Благодарю за эффективную и напряжённую работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России", - сказал Путин в своем видеообращении. Глава государства отметил, что сотрудники следственных органов, добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечивают верховенство закона. "Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас!" - сказал президент.
https://ria.ru/20230725/putin-1886066665.html
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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником

Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу.
"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником - с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Благодарю за эффективную и напряжённую работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России", - сказал Путин в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что сотрудники следственных органов, добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечивают верховенство закона.
"Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас!" - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Путин выразил благодарность сотрудникам следственных органов
25 июля 2023, 00:10
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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