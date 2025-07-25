https://ria.ru/20250725/putin-2031281233.html

Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником

Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником - РИА Новости, 25.07.2025

Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:04:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу. "Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником - с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Благодарю за эффективную и напряжённую работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России", - сказал Путин в своем видеообращении. Глава государства отметил, что сотрудники следственных органов, добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечивают верховенство закона. "Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас!" - сказал президент.

https://ria.ru/20230725/putin-1886066665.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. 2025-07-25T00:04 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин