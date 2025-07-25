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На Украине сотрудников НАБУ будут проверять на детекторе лжи - РИА Новости, 25.07.2025
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11:28 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/proverka-2031356852.html
На Украине сотрудников НАБУ будут проверять на детекторе лжи
На Украине сотрудников НАБУ будут проверять на детекторе лжи - РИА Новости, 25.07.2025
На Украине сотрудников НАБУ будут проверять на детекторе лжи
Владимир Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:28:00+03:00
2025-07-25T11:28:00+03:00
в мире
россия
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львов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России, сообщило украинское издание NV. "Владимир Зеленский в новом законопроекте о принципах независимости антикоррупционных органов предложил, чтобы сотрудники правоохранительных и антикоррупционных органов, у которых есть родственники из или в России, дважды в год проходили "детектор лжи", - говорится в материале на сайте NV. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031322174.html
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в мире, россия, киев, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, g7
В мире, Россия, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, G7
На Украине сотрудников НАБУ будут проверять на детекторе лжи

Новый законопроект Зеленского ввел проверку сотрудников НАБУ на детекторе лжи

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем новом законопроекте об антикоррупционных органах предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России, сообщило украинское издание NV.
"Владимир Зеленский в новом законопроекте о принципах независимости антикоррупционных органов предложил, чтобы сотрудники правоохранительных и антикоррупционных органов, у которых есть родственники из или в России, дважды в год проходили "детектор лжи", - говорится в материале на сайте NV.
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Убийца и предатель". Украинцы развернули плакаты против Зеленского
09:18
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
08:00
 
В миреРоссияКиевЛьвовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныG7
 
 
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