https://ria.ru/20250725/protesty-2031534202.html

В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП

В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025

В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП

На Украине прошли митинги из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T21:21:00+03:00

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило издание "Страна.ua"."В Киеве и Днепропетровске снова собрались акции протеста против закона, ограничивающего права НАБУ и САП. При этом в Днепропетровске лозунги акции уже касаются не только закона, но и армии", — говорится в материале.Аналогичные протесты начались в Харькове и Львове. Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031532597.html

киев

днепропетровск

львов

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, днепропетровск, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина