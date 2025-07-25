В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП
В Киеве, Днепропетровске и Львове собрались митинги против закона о НАБУ и САП
© Фото : Суспільне Харків Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
© Фото : Суспільне Харків
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило издание "Страна.ua".
Аналогичные протесты начались в Харькове и Львове.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- Накануне Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.