Рейтинг@Mail.ru
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 25.07.2025 (обновлено: 22:26 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/protesty-2031534202.html
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП - РИА Новости, 25.07.2025
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП
На Украине прошли митинги из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T21:21:00+03:00
2025-07-25T22:26:00+03:00
в мире
киев
днепропетровск
львов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031532036_0:304:2880:1924_1920x0_80_0_0_54e2b639111d0d36d441fcd20e0f058b.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило издание "Страна.ua".&quot;В Киеве и Днепропетровске снова собрались акции протеста против закона, ограничивающего права НАБУ и САП. При этом в Днепропетровске лозунги акции уже касаются не только закона, но и армии&quot;, — говорится в материале.Аналогичные протесты начались в Харькове и Львове. Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031532597.html
киев
днепропетровск
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031532036_305:0:2870:1924_1920x0_80_0_0_5a0488bfa2462def73f9103ad0ff08ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, днепропетровск, львов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина
В мире, Киев, Днепропетровск, Львов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Украина
В украинских городах проходят митинги против закона о НАБУ и САП

В Киеве, Днепропетровске и Львове собрались митинги против закона о НАБУ и САП

© Фото : Суспільне Харків Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Суспільне Харків
Участники акции протеста из-за закона, отменяющего независимость НАБУ и САП, в Харькове, Украина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги из-за закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщило издание "Страна.ua".
«

Киеве и Днепропетровске снова собрались акции протеста против закона, ограничивающего права НАБУ и САП. При этом в Днепропетровске лозунги акции уже касаются не только закона, но и армии", — говорится в материале.

Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти
19 июня, 22:12
Аналогичные протесты начались в Харькове и Львове.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • Накануне Зеленский внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Украинские депутаты боятся голосовать по законопроекту о НАБУ, пишет FT
Вчера, 20:59
 
В миреКиевДнепропетровскЛьвовВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала