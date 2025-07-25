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"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах - РИА Новости, 25.07.2025
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01:28 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/protesty-2031287412.html
"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах
"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах - РИА Новости, 25.07.2025
"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах
Протесты на Украине выгодны Западу, так как теперь можно легко заменить Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:28:00+03:00
2025-07-25T01:28:00+03:00
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владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Протесты на Украине выгодны Западу, так как теперь можно легко заменить Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Важно понимать, что официальная причина протестов — это принятый закон. Но за этим стоит гораздо глубже накопившееся недовольство и боль людей, мобилизацией, репрессиями, развалом экономики, уничтожением украинской православной церкви, наконец — тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД", — сказал он.Парламентарий добавил, что у протестов есть шанс, пока интересы украинцев совпали с интересами покровителей Киева. По словам депутата, цели у них могут быть разные, но средство достижения одно — устранение главы режима."Что касается Запада — здесь вопрос сложнее чем может показаться на первый взгляд. Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют сделать это нужно демократически", — заключил Дмитрук.Зеленский против антикоррупционных ведомств
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах

Депутат Рады Дмитрук: у протестов есть шанс, пока они выгодны Западу

© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Протесты на Украине выгодны Западу, так как теперь можно легко заменить Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Важно понимать, что официальная причина протестов — это принятый закон. Но за этим стоит гораздо глубже накопившееся недовольство и боль людей, мобилизацией, репрессиями, развалом экономики, уничтожением украинской православной церкви, наконец — тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД", — сказал он.
Парламентарий добавил, что у протестов есть шанс, пока интересы украинцев совпали с интересами покровителей Киева. По словам депутата, цели у них могут быть разные, но средство достижения одно — устранение главы режима.
"Что касается Запада — здесь вопрос сложнее чем может показаться на первый взгляд. Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют сделать это нужно демократически", — заключил Дмитрук.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
  • Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
  • Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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