"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах
Депутат Рады Дмитрук: у протестов есть шанс, пока они выгодны Западу
© AP Photo / Alex BabenkoУчастники акции протеста в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Участники акции протеста в Киеве
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Протесты на Украине выгодны Западу, так как теперь можно легко заменить Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.
"Важно понимать, что официальная причина протестов — это принятый закон. Но за этим стоит гораздо глубже накопившееся недовольство и боль людей, мобилизацией, репрессиями, развалом экономики, уничтожением украинской православной церкви, наконец — тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД", — сказал он.
Парламентарий добавил, что у протестов есть шанс, пока интересы украинцев совпали с интересами покровителей Киева. По словам депутата, цели у них могут быть разные, но средство достижения одно — устранение главы режима.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- Владимир Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магамедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур.
- Они хотят оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.