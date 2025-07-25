https://ria.ru/20250725/protesty-2031287412.html

"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах

"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах - РИА Новости, 25.07.2025

"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах

Протесты на Украине выгодны Западу, так как теперь можно легко заменить Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T01:28:00+03:00

2025-07-25T01:28:00+03:00

2025-07-25T01:28:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783692_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_5969116f6b1e28c47f75a7a324cb0477.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Протесты на Украине выгодны Западу, так как теперь можно легко заменить Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram."Важно понимать, что официальная причина протестов — это принятый закон. Но за этим стоит гораздо глубже накопившееся недовольство и боль людей, мобилизацией, репрессиями, развалом экономики, уничтожением украинской православной церкви, наконец — тысячами трагедий от рук ТЦК, СБУ и структур МВД", — сказал он.Парламентарий добавил, что у протестов есть шанс, пока интересы украинцев совпали с интересами покровителей Киева. По словам депутата, цели у них могут быть разные, но средство достижения одно — устранение главы режима."Что касается Запада — здесь вопрос сложнее чем может показаться на первый взгляд. Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют сделать это нужно демократически", — заключил Дмитрук.Зеленский против антикоррупционных ведомств

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу