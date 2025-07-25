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Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
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10:56 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/proetst-2031348003.html
Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты на Украине
Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты на Украине - РИА Новости, 25.07.2025
Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты на Украине
Протесты на Украине могут "подпитывать" международные агентства и силы, которые стремятся управлять страной извне, но к отставке Владимира Зеленского они вряд... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:56:00+03:00
2025-07-25T10:56:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
богдан безпалько
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протесты на Украине могут "подпитывать" международные агентства и силы, которые стремятся управлять страной извне, но к отставке Владимира Зеленского они вряд ли приведут, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Украинские СМИ сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся. "НАБУ было создано при поддержке Международного валютного фонда. Может быть, есть небольшая подпитка от международных агентств и сил, которые всегда стремились управлять Украиной извне. Потому что НАБУ само по себе - это орган внешнего управления, а не бюро по борьбе с коррупцией. Все объемы конфискованных средств очень смешные", - сказал Безпалько. По его мнению, митинги вряд ли приведут к "изменениям радикального характера". "Единственное, Зеленский сдал назад в проверке на полиграфе сотрудников НАБУ самими сотрудниками НАБУ", - отметил эксперт. Отвечая на вопрос агентства, связаны ли протесты с инсайдами в прессе о том, что США рассматривают сценарий вынужденной отставки Зеленского и даже вариант переворота, если он не уйдёт добровольно, Безпалько ответил, что относится к такому скептически. "Можно было бы поднять массу других тем, которые достойны международного резонанса - экономические нарушения, военные преступления, отношение к пленным. Когда нужно, там об этом быстро вспоминают. Если бы они (митинги - ред.) были средством давления или смещения Зеленского, то могли бы организовать не один, а несколько мощных международных резонансов", - заключил он. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
https://ria.ru/20250725/protesty-2031287412.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, богдан безпалько, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), страна.ua
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Богдан Безпалько, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Страна.ua
Эксперт рассказал, к чему могут привести протесты на Украине

Политолог Безпалько: протесты на Украине подпитывают международные силы

Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Участники акции протеста в Киеве. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Протесты на Украине могут "подпитывать" международные агентства и силы, которые стремятся управлять страной извне, но к отставке Владимира Зеленского они вряд ли приведут, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Украинские СМИ сообщали, что со вторника по всей стране идут акции протестов против приятого закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинское издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране скорее всего продолжатся и усилятся.
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Устранение Зеленского": на Украине раскрыли, что произошло на протестах
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"НАБУ было создано при поддержке Международного валютного фонда. Может быть, есть небольшая подпитка от международных агентств и сил, которые всегда стремились управлять Украиной извне. Потому что НАБУ само по себе - это орган внешнего управления, а не бюро по борьбе с коррупцией. Все объемы конфискованных средств очень смешные", - сказал Безпалько.
По его мнению, митинги вряд ли приведут к "изменениям радикального характера". "Единственное, Зеленский сдал назад в проверке на полиграфе сотрудников НАБУ самими сотрудниками НАБУ", - отметил эксперт.
Отвечая на вопрос агентства, связаны ли протесты с инсайдами в прессе о том, что США рассматривают сценарий вынужденной отставки Зеленского и даже вариант переворота, если он не уйдёт добровольно, Безпалько ответил, что относится к такому скептически.
"Можно было бы поднять массу других тем, которые достойны международного резонанса - экономические нарушения, военные преступления, отношение к пленным. Когда нужно, там об этом быстро вспоминают. Если бы они (митинги - ред.) были средством давления или смещения Зеленского, то могли бы организовать не один, а несколько мощных международных резонансов", - заключил он.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийБогдан БезпалькоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Страна.ua
 
 
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