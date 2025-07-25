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Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости - РИА Новости, 25.07.2025
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02:15 25.07.2025
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Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости - РИА Новости, 25.07.2025
Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
При продаже квартиры или дома у гражданина образуется доход, а значит требуется уплатить налог. В каких случаях этого можно избежать, агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T02:15:00+03:00
2025-07-25T02:15:00+03:00
жилье
россия
иван соловьев (юрист)
общество
недвижимость
продажа
налоги
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При продаже квартиры или дома у гражданина образуется доход, а значит требуется уплатить налог. В каких случаях этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Как пояснил эксперт, по общему правилу налог не платится, если недвижимость была в собственности пять и более лет."При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; это единственное жилье; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); право собственности на объект получено в результате приватизации; если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением (один из видов ренты)", — рассказал Соловьев.Помимо этого, от уплаты налога с продажи недвижимости могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. При этом:Кроме того, налог можно не платить, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки.
https://realty.ria.ru/20250723/darenie-2030879890.html
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жилье, россия, иван соловьев (юрист), общество, недвижимость, продажа, налоги
Жилье, Россия, Иван Соловьев (юрист), Общество, Недвижимость, Продажа, Налоги
Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости

Юрист Соловьев: налог не платят с продажи квартиры, бывшей в собственности 5 лет

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При продаже квартиры или дома у гражданина образуется доход, а значит требуется уплатить налог. В каких случаях этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Как пояснил эксперт, по общему правилу налог не платится, если недвижимость была в собственности пять и более лет.
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"При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; это единственное жилье; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); право собственности на объект получено в результате приватизации; если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением (один из видов ренты)", — рассказал Соловьев.
Помимо этого, от уплаты налога с продажи недвижимости могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. При этом:
  • возраст детей на момент регистрации права на недвижимость не должен превышать 18 лет, а при обучении по очной форме - 24 лет;
  • семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года;
  • кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;
  • новое жилье должно быть больше по площади или иметь более высокую кадастровую стоимость;
  • на момент продажи семья не должна владеть более 50% другого жилья, общая площадь которого превышает площадь купленной квартиры.
Кроме того, налог можно не платить, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки.
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ЖильеРоссияИван Соловьев (юрист)ОбществоНедвижимостьПродажаНалоги
 
 
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