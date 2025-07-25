Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
Юрист Соловьев: налог не платят с продажи квартиры, бывшей в собственности 5 лет
© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При продаже квартиры или дома у гражданина образуется доход, а значит требуется уплатить налог. В каких случаях этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Как пояснил эксперт, по общему правилу налог не платится, если недвижимость была в собственности пять и более лет.
"При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; это единственное жилье; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); право собственности на объект получено в результате приватизации; если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением (один из видов ренты)", — рассказал Соловьев.
Помимо этого, от уплаты налога с продажи недвижимости могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. При этом:
- возраст детей на момент регистрации права на недвижимость не должен превышать 18 лет, а при обучении по очной форме - 24 лет;
- семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года;
- кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;
- новое жилье должно быть больше по площади или иметь более высокую кадастровую стоимость;
- на момент продажи семья не должна владеть более 50% другого жилья, общая площадь которого превышает площадь купленной квартиры.
Кроме того, налог можно не платить, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки.