https://ria.ru/20250725/prodazha-2031283968.html

Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости

Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости - РИА Новости, 25.07.2025

Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости

При продаже квартиры или дома у гражданина образуется доход, а значит требуется уплатить налог. В каких случаях этого можно избежать, агентству "Прайм"... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:15:00+03:00

2025-07-25T02:15:00+03:00

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жилье

россия

иван соловьев (юрист)

общество

недвижимость

продажа

налоги

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. При продаже квартиры или дома у гражданина образуется доход, а значит требуется уплатить налог. В каких случаях этого можно избежать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Как пояснил эксперт, по общему правилу налог не платится, если недвижимость была в собственности пять и более лет."При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; это единственное жилье; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); право собственности на объект получено в результате приватизации; если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением (один из видов ренты)", — рассказал Соловьев.Помимо этого, от уплаты налога с продажи недвижимости могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. При этом:Кроме того, налог можно не платить, если цена продажи объекта недвижимости не превышает сумму покупки.

https://realty.ria.ru/20250723/darenie-2030879890.html

https://realty.ria.ru/20250707/notariusy-2027101302.html

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жилье, россия, иван соловьев (юрист), общество, недвижимость, продажа, налоги