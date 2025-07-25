По делу аферы с недвижимостью Росгвардии и Минобороны вынесли приговор
В Москве 20 мошенников получили сроки до 18 лет за аферы с недвижимостью
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении УФСБ России по ФСВНГ.
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"Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости... Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым и Якубовым. По данным следствия, в течение четырех лет участники сообщества незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физлицам. Подчеркивается, что после продажи имущества полученная выгода распределялась между участниками группировки.
"С 2013 по 2017 годы фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
Правоохранителями было возбуждено и расследовано дело по статьям о создании и участии в преступном сообществе, о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.