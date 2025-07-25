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По делу аферы с недвижимостью Росгвардии и Минобороны вынесли приговор - РИА Новости, 25.07.2025
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14:38 25.07.2025 (обновлено: 14:51 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/prigovor-2031422979.html
По делу аферы с недвижимостью Росгвардии и Минобороны вынесли приговор
По делу аферы с недвижимостью Росгвардии и Минобороны вынесли приговор - РИА Новости, 25.07.2025
По делу аферы с недвижимостью Росгвардии и Минобороны вынесли приговор
На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:38:00+03:00
2025-07-25T14:51:00+03:00
происшествия
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москва
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении УФСБ России по ФСВНГ."Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости... Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым и Якубовым. По данным следствия, в течение четырех лет участники сообщества незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физлицам. Подчеркивается, что после продажи имущества полученная выгода распределялась между участниками группировки."С 2013 по 2017 годы фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 миллионов рублей", - отмечается в релизе.Правоохранителями было возбуждено и расследовано дело по статьям о создании и участии в преступном сообществе, о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
По делу аферы с недвижимостью Росгвардии и Минобороны вынесли приговор

В Москве 20 мошенников получили сроки до 18 лет за аферы с недвижимостью

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На сроки до 18 лет осуждены аферисты, завладевшие недвижимостью Росгвардии, Минобороны, администраций районов Подмосковья и физических лиц на 500 миллионов рублей, говорится в сообщении УФСБ России по ФСВНГ.
«
"Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости... Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым и Якубовым. По данным следствия, в течение четырех лет участники сообщества незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физлицам. Подчеркивается, что после продажи имущества полученная выгода распределялась между участниками группировки.
"С 2013 по 2017 годы фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
Правоохранителями было возбуждено и расследовано дело по статьям о создании и участии в преступном сообществе, о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.
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