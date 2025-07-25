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Сторонники Палестины давят на Стармера - РИА Новости, 25.07.2025
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01:15 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/premer-2031286480.html
Сторонники Палестины давят на Стармера
Сторонники Палестины давят на Стармера - РИА Новости, 25.07.2025
Сторонники Палестины давят на Стармера
Премьер-министр Британии Кир Стармер находится под давлением высокопоставленных политиков, призывающих ускорить официальное признание палестинского государства, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T01:15:00+03:00
2025-07-25T01:15:00+03:00
в мире
франция
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палестина
кир стармер
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер находится под давлением высокопоставленных политиков, призывающих ускорить официальное признание палестинского государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных членов своего правительства и президента Франции Эммануэля Макрона, требующих немедленно признать Палестину в качестве суверенного государства из-за обостряющегося гуманитарного кризиса в секторе Газа", - пишет агентство. Отмечается, что напряженность в британском правительстве по этому вопросу усилилась после сообщений о массовом голоде в секторе Газа. По данным агентства, некоторые высокопоставленные деятели Лейбористской партии публично и в частных беседах предупреждали, что даже если Великобритания решит признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре, это может произойти слишком поздно, учитывая масштаб разрушений. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
https://ria.ru/20250725/frantsiya-2031285663.html
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в мире, франция, великобритания, палестина, кир стармер, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Франция, Великобритания, Палестина, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Сторонники Палестины давят на Стармера

Bloomberg: на Стармера давят, чтобы он ускорил процесс признания Палестины

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер находится под давлением высокопоставленных политиков, призывающих ускорить официальное признание палестинского государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных членов своего правительства и президента Франции Эммануэля Макрона, требующих немедленно признать Палестину в качестве суверенного государства из-за обостряющегося гуманитарного кризиса в секторе Газа", - пишет агентство.
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Отмечается, что напряженность в британском правительстве по этому вопросу усилилась после сообщений о массовом голоде в секторе Газа. По данным агентства, некоторые высокопоставленные деятели Лейбористской партии публично и в частных беседах предупреждали, что даже если Великобритания решит признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре, это может произойти слишком поздно, учитывая масштаб разрушений.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
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В миреФранцияВеликобританияПалестинаКир СтармерЭммануэль МакронООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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