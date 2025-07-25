https://ria.ru/20250725/premer-2031286480.html

Сторонники Палестины давят на Стармера

Сторонники Палестины давят на Стармера - РИА Новости, 25.07.2025

Сторонники Палестины давят на Стармера

Премьер-министр Британии Кир Стармер находится под давлением высокопоставленных политиков, призывающих ускорить официальное признание палестинского государства, РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T01:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер находится под давлением высокопоставленных политиков, призывающих ускорить официальное признание палестинского государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных членов своего правительства и президента Франции Эммануэля Макрона, требующих немедленно признать Палестину в качестве суверенного государства из-за обостряющегося гуманитарного кризиса в секторе Газа", - пишет агентство. Отмечается, что напряженность в британском правительстве по этому вопросу усилилась после сообщений о массовом голоде в секторе Газа. По данным агентства, некоторые высокопоставленные деятели Лейбористской партии публично и в частных беседах предупреждали, что даже если Великобритания решит признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре, это может произойти слишком поздно, учитывая масштаб разрушений. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

https://ria.ru/20250725/frantsiya-2031285663.html

https://ria.ru/20250724/izrail-2031280956.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, великобритания, палестина, кир стармер, эммануэль макрон, оон, генеральная ассамблея оон