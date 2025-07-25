Сторонники Палестины давят на Стармера
Bloomberg: на Стармера давят, чтобы он ускорил процесс признания Палестины
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер находится под давлением высокопоставленных политиков, призывающих ускорить официальное признание палестинского государства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных членов своего правительства и президента Франции Эммануэля Макрона, требующих немедленно признать Палестину в качестве суверенного государства из-за обостряющегося гуманитарного кризиса в секторе Газа", - пишет агентство.
Отмечается, что напряженность в британском правительстве по этому вопросу усилилась после сообщений о массовом голоде в секторе Газа. По данным агентства, некоторые высокопоставленные деятели Лейбористской партии публично и в частных беседах предупреждали, что даже если Великобритания решит признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре, это может произойти слишком поздно, учитывая масштаб разрушений.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.