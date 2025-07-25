https://ria.ru/20250725/povar-2031433530.html

Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата"

Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата" - РИА Новости, 25.07.2025

Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата"

Московский шеф-повар с 22-летним стажем работы в ресторанах рассказал РИА Новости, что уехал добровольцем в Запорожскую область, чтобы кормить бойцов центра... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:05:00+03:00

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2025-07-25T15:05:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Московский шеф-повар с 22-летним стажем работы в ресторанах рассказал РИА Новости, что уехал добровольцем в Запорожскую область, чтобы кормить бойцов центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" Вооруженных сил России. "Попал в Вооруженные силы по приглашению. Друг позвонил: "Нужны срочно ребята, которые могут готовить". Я приехал. На самом деле, давно хотел, но именно по профилю, потому что вояка из меня так себе. Так я могу внести свою лепту в общее дело. Раньше возможности не было, а сейчас возможность появилась... Работал в разных ресторанах, разным стилям обучался, разные кухни изучал. В основном в Москве. Общий стаж 22 года", - рассказал повар подразделения "Барс-Сармат" с позывным "Кос". По его словам, продукты из армейского рациона позволяют готовить интересные блюда, пусть их набор и не очень разнообразен. "Привыкаем к рациону солдат, чтобы это было правильно и всем хватило. Много мяса, хорошие крупы. Гречка, перловка. Сил прибавляет и нет чувства голода. Главное, что рацион должен быть просто постоянный: завтрак-обед-ужин", - отметил собеседник. "Кос" также рассказал, что ему удалось приготовить на 9 Мая оливье и голубцы, а в ближайшее время он собирается приготовить запеченную утку, которую бойцы купят в хозяйстве, расположенном неподалеку. По словам замполита подразделения "Барс-Сармат" с позывным "Роджер", бойцы с воодушевлением оценили появление столичного профессионала в их рядах и довольны питанием. "Разнообразное меню, даже с учетом того, что паек армейский, он делает такие вещи шедевральные. Обычная гречневая каша или картошка та же самая. Разнообразие супов, и борщ - это буквально настоящий борщ... Ребята все довольны, и всем очень нравится", - рассказал "Роджер".

https://ria.ru/20250724/bronezhilet-2031037100.html

https://ria.ru/20250725/svo-2031428575.html

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