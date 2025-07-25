https://ria.ru/20250725/povar-2031433530.html
Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата"
Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата" - РИА Новости, 25.07.2025
Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата"
Московский шеф-повар с 22-летним стажем работы в ресторанах рассказал РИА Новости, что уехал добровольцем в Запорожскую область, чтобы кормить бойцов центра... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:05:00+03:00
2025-07-25T15:05:00+03:00
2025-07-25T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862115535_0:332:3024:2033_1920x0_80_0_0_c0edb7b1870e96b91b25682747e26795.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Московский шеф-повар с 22-летним стажем работы в ресторанах рассказал РИА Новости, что уехал добровольцем в Запорожскую область, чтобы кормить бойцов центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" Вооруженных сил России. "Попал в Вооруженные силы по приглашению. Друг позвонил: "Нужны срочно ребята, которые могут готовить". Я приехал. На самом деле, давно хотел, но именно по профилю, потому что вояка из меня так себе. Так я могу внести свою лепту в общее дело. Раньше возможности не было, а сейчас возможность появилась... Работал в разных ресторанах, разным стилям обучался, разные кухни изучал. В основном в Москве. Общий стаж 22 года", - рассказал повар подразделения "Барс-Сармат" с позывным "Кос". По его словам, продукты из армейского рациона позволяют готовить интересные блюда, пусть их набор и не очень разнообразен. "Привыкаем к рациону солдат, чтобы это было правильно и всем хватило. Много мяса, хорошие крупы. Гречка, перловка. Сил прибавляет и нет чувства голода. Главное, что рацион должен быть просто постоянный: завтрак-обед-ужин", - отметил собеседник. "Кос" также рассказал, что ему удалось приготовить на 9 Мая оливье и голубцы, а в ближайшее время он собирается приготовить запеченную утку, которую бойцы купят в хозяйстве, расположенном неподалеку. По словам замполита подразделения "Барс-Сармат" с позывным "Роджер", бойцы с воодушевлением оценили появление столичного профессионала в их рядах и довольны питанием. "Разнообразное меню, даже с учетом того, что паек армейский, он делает такие вещи шедевральные. Обычная гречневая каша или картошка та же самая. Разнообразие супов, и борщ - это буквально настоящий борщ... Ребята все довольны, и всем очень нравится", - рассказал "Роджер".
https://ria.ru/20250724/bronezhilet-2031037100.html
https://ria.ru/20250725/svo-2031428575.html
запорожская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862115535_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_b714fe3fc34bccfe2938d34d8603c657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, москва
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Москва
Шеф-повар из Москвы приехал кормить бойцов "Барс-Сармата"
Шеф-повар из Москвы уехал в Запорожскую область, чтобы кормить бойцов "Днепра"
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Московский шеф-повар с 22-летним стажем работы в ресторанах рассказал РИА Новости, что уехал добровольцем в Запорожскую область, чтобы кормить бойцов центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" Вооруженных сил России.
"Попал в Вооруженные силы по приглашению. Друг позвонил: "Нужны срочно ребята, которые могут готовить". Я приехал. На самом деле, давно хотел, но именно по профилю, потому что вояка из меня так себе. Так я могу внести свою лепту в общее дело. Раньше возможности не было, а сейчас возможность появилась... Работал в разных ресторанах, разным стилям обучался, разные кухни изучал. В основном в Москве
. Общий стаж 22 года", - рассказал повар подразделения "Барс-Сармат" с позывным "Кос".
По его словам, продукты из армейского рациона позволяют готовить интересные блюда, пусть их набор и не очень разнообразен.
"Привыкаем к рациону солдат, чтобы это было правильно и всем хватило. Много мяса, хорошие крупы. Гречка, перловка. Сил прибавляет и нет чувства голода. Главное, что рацион должен быть просто постоянный: завтрак-обед-ужин", - отметил собеседник.
"Кос" также рассказал, что ему удалось приготовить на 9 Мая оливье и голубцы, а в ближайшее время он собирается приготовить запеченную утку, которую бойцы купят в хозяйстве, расположенном неподалеку.
По словам замполита подразделения "Барс-Сармат" с позывным "Роджер", бойцы с воодушевлением оценили появление столичного профессионала в их рядах и довольны питанием.
"Разнообразное меню, даже с учетом того, что паек армейский, он делает такие вещи шедевральные. Обычная гречневая каша или картошка та же самая. Разнообразие супов, и борщ - это буквально настоящий борщ... Ребята все довольны, и всем очень нравится", - рассказал "Роджер".