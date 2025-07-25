Решение Макрона признать Палестину может сорвать переговоры, заявил посол
Кушнер: решение Макрона признать Палестину может сорвать текущие переговоры
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Virginia Mayo
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Новый посол США во Франции Чарльз Кушнер выступил с критикой намерения Франции признать Государство Палестина, о котором ранее заявил французский лидер Эммануэль Макрон, поскольку это, по его словам, может сорвать переговоры по достижению перемирия.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Франции признать Палестину, заявил, что Россия всегда придерживалась двугосударственной модели урегулирования на Ближнем Востоке.
"Было бы ошибкой награждать ХАМАС и многих палестинцев, которые его поддержали, за то, что они развязали войну, похищают женщин и детей, совершают отвратительные акты сексуального насилия и варварства и при этом еще держат заложников в своих тюрьмах. Такое решение может сорвать текущие переговоры, которые являются чрезвычайно деликатными", - прокомментировал Кушнер планы Франции по признанию Палестины в интервью газете Parisien.
По его словам, до принятия подобного решения движение ХАМАС должно сначала освободить заложников. Только после этого станет возможно сосредоточиться на улучшении жизни жителей Газы, утверждает посол.
"В Париже я передам это послание напрямую. Уважительно, но твердо", - отметил Кушнер.
В мае президент Франции, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадский премьер Марк Карни совместно заявили, что их правительства "полны решимости" признать палестинское государство и готовы работать с другими, чтобы воплотить в жизнь концепцию "два государства для двух народов".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.