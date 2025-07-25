https://ria.ru/20250725/posol-2031382969.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 25.07.2025

Аннулирование

Сообщение с пометкой "срочно", вышедшее на ленты агентства в 12.53 мск с заголовком "Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше", и предваряющее... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T12:53:00+03:00

2025-07-25T12:53:00+03:00

2025-07-25T14:04:00+03:00

россия

польша

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2031382969.jpg?1753441499

Сообщение с пометкой "срочно", вышедшее на ленты агентства в 12.53 мск с заголовком "Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше", и предваряющее его сообщение с пометкой "молния", вышедшее в 12.50 мск, аннулируются как выпущенные в связи с техническим сбоем.

россия

польша

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, политика, владимир путин