https://ria.ru/20250725/posol-2031382969.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 25.07.2025
Аннулирование
Сообщение с пометкой "срочно", вышедшее на ленты агентства в 12.53 мск с заголовком "Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше", и предваряющее... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:53:00+03:00
2025-07-25T12:53:00+03:00
2025-07-25T14:04:00+03:00
россия
польша
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2031382969.jpg?1753441499
Сообщение с пометкой "срочно", вышедшее на ленты агентства в 12.53 мск с заголовком "Путин назначил Георгия Михно новым послом России в Польше", и предваряющее его сообщение с пометкой "молния", вышедшее в 12.50 мск, аннулируются как выпущенные в связи с техническим сбоем.
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, политика, владимир путин
Россия, Польша, Политика, Владимир Путин