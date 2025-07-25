https://ria.ru/20250725/poshliny-2031340452.html

Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили

Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили - РИА Новости, 25.07.2025

Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили

Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:27:00+03:00

2025-07-25T10:27:00+03:00

2025-07-25T10:37:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки производителей, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ", - говорится в сообщении.Отмечается, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Тогда удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок."В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян", - добавляется в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20250723/blommberg-2030840253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия