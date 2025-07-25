Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили
Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и шпрот приостановили
Линия розлива растительного масла. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки производителей, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Тогда удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок.
"В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян", - добавляется в сообщении кабмина.