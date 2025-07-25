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Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили - РИА Новости, 25.07.2025
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10:27 25.07.2025 (обновлено: 10:37 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/poshliny-2031340452.html
Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили
Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили - РИА Новости, 25.07.2025
Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили
Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки... РИА Новости, 25.07.2025
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экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки производителей, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ", - говорится в сообщении.Отмечается, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Тогда удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок."В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян", - добавляется в сообщении кабмина.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло приостановили

Действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и шпрот приостановили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиния розлива растительного масла
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Линия розлива растительного масла. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство РФ приостановило действие плавающих ставок экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот для увеличения объемов отгрузок и поддержки производителей, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Решение позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза России. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Тогда удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок.
"В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян", - добавляется в сообщении кабмина.
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