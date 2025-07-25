Качиньский предложил польским националистам подписать декларацию
Качиньский предложил националистам декларацию об отказе от связей с Россией
© AP Photo / Czarek SokolowskiЯрослав Качиньский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июл – РИА Новости. Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский предлагает националистам подписать декларацию об отказе сотрудничать с Россией и премьер-министром Дональдом Туском.
В пятницу на пресс-конференции Качиньский, который является председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (PiS), представил декларацию из нескольких пунктов, которую предложил подписать прежде всего коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
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"Это предложение направлено прежде всего "Конфедерации". А также позже (будет направлено – ред.) другим политическим силам, чтобы подписали эти пункты", - сказал политик.
Пресс-секретарь PiS Рафал Бохенек зачитал текст документа, который называется "Польская декларация". Ее первый пункт называется "Нет для коалиции с Туском и его людьми". "Ни одно правительство ни сейчас, ни в будущем не будет создано с участием политических сил Дональда Туска", - говорится в тексте документа.
Во втором пункте содержится призыв: "Ни одно правительство ни сейчас, ни в будущем не будет заключать соглашений с постсоветской Россией".
При этом декларация содержит постулат развивать военное сотрудничество в первую очередь с США, а не с Европейским союзом. "Да для союза с США. Следует безусловно поставить на тесный военный и экономический союз с Соединенными штатами Америки. Польская армия должна развиваться в союзе с США и не подчиняться приказам Европейского союза", - говорится в тексте документа.
Другие пункты декларации говорят об ужесточении отношения к нелегальным мигрантам и их депортации, отказе от политики централизации Европейского союза, отказе от перехода Польши на валюту евро.
Затронут в документе и вопрос отношений с Украиной. "Во-первых Польша, во-первых поляки. Отношения с Украиной следует основывать всегда и исключительно только на интересах Польши, в том числе в политике безопасности, экономики, миграции и исторической политики", - говорится в тексте документа.