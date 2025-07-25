https://ria.ru/20250725/poezd-2031351693.html

В Ростовской области поезда идут с задержкой из-за обломков БПЛА

В Ростовской области поезда идут с задержкой из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025

В Ростовской области поезда идут с задержкой из-за обломков БПЛА

Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:06:00+03:00

2025-07-25T11:06:00+03:00

2025-07-25T11:18:00+03:00

происшествия

федеральная пассажирская компания

ростовская область

краснодарский край

уфа

вениамин кондратьев

ржд

северо-кавказская железная дорога

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девять поездов ФПК идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в компании.РЖД ранее в пятницу сообщили о ЧП в Ростовской области и Краснодарском крае после атак БПЛА, из-за которых задерживались пассажирские поезда. В частности, 12 пассажирских поездов задерживались после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, 10 - из-за происшествия на станции Песчанокопская в Ростовской области.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека.ПВО ночью сбила над Ростовской областью 23 БПЛА. В Песчанокопском районе взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции, повреждена контактная сеть."В настоящее время в связи с происшествием на станциях Песчанокопская и Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги с задержками следуют 9 поездов АО "ФПК": № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 206 Анапа – Иркутск, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 274 Адлер – Северобайкальск, № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.Подчеркивается, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов."Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250725/poezd-2031313861.html

https://ria.ru/20250724/poezd-2031251454.html

ростовская область

краснодарский край

уфа

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происшествия, федеральная пассажирская компания, ростовская область, краснодарский край, уфа, вениамин кондратьев, ржд, северо-кавказская железная дорога