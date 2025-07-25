https://ria.ru/20250725/poezd-2031313861.html

В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов

В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов - РИА Новости, 25.07.2025

В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов

Двенадцать пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили РЖД. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:07:00+03:00

2025-07-25T08:07:00+03:00

2025-07-25T08:27:00+03:00

происшествия

краснодарский край

ржд

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили РЖД.Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее в пятницу сообщал, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека."...сегодня, в 03.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места", - говорится в сообщении РЖД.Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено в 03.50. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут."В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов", - пишут РЖД.Отмечается, что компания делает все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Больше информации о движении поездов пассажирам предлагается получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

https://ria.ru/20250725/bpla-2031309763.html

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краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, ржд