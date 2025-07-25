В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов
После падения обломков БПЛА в Краснодарском крае задерживаются 12 поездов
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили РЖД.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее в пятницу сообщал, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека.
"...сегодня, в 03.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места", - говорится в сообщении РЖД.
Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено в 03.50. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут.
"В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов", - пишут РЖД.
Отмечается, что компания делает все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Больше информации о движении поездов пассажирам предлагается получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.