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В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов - РИА Новости, 25.07.2025
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08:07 25.07.2025 (обновлено: 08:27 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/poezd-2031313861.html
В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов
В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов - РИА Новости, 25.07.2025
В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов
Двенадцать пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили РЖД. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:07:00+03:00
2025-07-25T08:27:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ржд
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили РЖД.Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее в пятницу сообщал, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека."...сегодня, в 03.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места", - говорится в сообщении РЖД.Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено в 03.50. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут."В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов", - пишут РЖД.Отмечается, что компания делает все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Больше информации о движении поездов пассажирам предлагается получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.
https://ria.ru/20250725/bpla-2031309763.html
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происшествия, краснодарский край, ржд
Происшествия, Краснодарский край, РЖД
В Краснодарском крае задерживаются 12 поездов

После падения обломков БПЛА в Краснодарском крае задерживаются 12 поездов

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двенадцать пассажирских поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Тимашевская в Краснодарском крае, сообщили РЖД.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее в пятницу сообщал, что обломки БПЛА упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека.
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"...сегодня, в 03.00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 МоскваНовороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места", - говорится в сообщении РЖД.
Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено в 03.50. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут.
"В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов", - пишут РЖД.
Отмечается, что компания делает все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Больше информации о движении поездов пассажирам предлагается получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.
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