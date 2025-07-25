Один из обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье подростков признал вину
Один из подростков признался в поджоге леса у Атамановки в Забайкалье
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Один из несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае, полностью признал вину, второй воспользовался статьёй 51 Конституции РФ, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Во вторник в объединенном пресс-центре судов региона рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб в более 322 миллиона рублей. Читинский районный суд арестовал подростков на 2 месяца.
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"Один из несовершеннолетних из детского дома, он вину (в поджоге - ред.) признал полностью. Второй живёт в семье, он воспользовался статьёй 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом - ред.)", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что обоим обвиняемым по 16 лет.
Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гекторов, отмечалось, что в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили, не уточнив его площадь.
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.