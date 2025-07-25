https://ria.ru/20250725/podzhog-2031292562.html

Один из обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье подростков признал вину

Один из обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье подростков признал вину - РИА Новости, 25.07.2025

Один из обвиняемых в поджоге леса в Забайкалье подростков признал вину

Один из несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае, полностью признал вину, второй воспользовался РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T03:20:00+03:00

2025-07-25T03:20:00+03:00

2025-07-25T03:20:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Один из несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном поджоге леса в районе посёлка Атамановка в Забайкальском крае, полностью признал вину, второй воспользовался статьёй 51 Конституции РФ, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. Во вторник в объединенном пресс-центре судов региона рассказали РИА Новости, что в поджоге леса в районе Атамановки обвиняются двое несовершеннолетних, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что лесному фонду причинён ущерб в более 322 миллиона рублей. Читинский районный суд арестовал подростков на 2 месяца. "Один из несовершеннолетних из детского дома, он вину (в поджоге - ред.) признал полностью. Второй живёт в семье, он воспользовался статьёй 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом - ред.)", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что обоим обвиняемым по 16 лет. Пожар в районе поселка Атамановка в Забайкалье полыхал больше недели. В июне пресс-служба МЧС России сообщила, что он локализован на площади 7 тысяч гекторов, отмечалось, что в помощь Забайкальскому краю прибыла аэромобильная группировка управления МЧС России по Иркутской области. Позже в минприроды региона рассказали РИА Новости, что горевший больше недели пожар в районе Атамановки потушили, не уточнив его площадь. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20250722/podzhog-2030535039.html

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)